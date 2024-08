Android 15: Das neue Betriebssystem startet in Kürze – alle wichtigen Neuerungen im Überblick (Galerie)

Google könnte schon in wenigen Tagen das neue Betriebssystem Android 15 veröffentlichen, das als finale Version auf alle unterstützen Pixel-Smartphones ausgerollt wird. In den letzten knapp sechs Monaten wurden zahlreiche Vorabversionen veröffentlicht, die immer wieder neue Funktionen und Veränderungen im Gepäck hatten, auf die sich viele Nutzer in Kürze freuen dürfen. Wir fassen an dieser Stelle noch einmal alle wichtigen Neuerungen zusammen.



In wenigen Tagen kann es schon soweit sein: Google wird eine neue Android-Version veröffentlicht und damit offiziell in die nächste Generation starten, die bereits seit Februar für experimentierfreudige Pixel-Nutzer zur Verfügung stand. Wir hatten hier im Blog bereits über den möglichen Frühstart von Android 15 berichtet und es ist sehr wahrscheinlich, dass es auch dabei bleiben wird. Denn alle Features sind da, alles funktioniert, die Fehler sind behoben… worauf noch warten?

Die bisherigen Releases:

In der vierten Beta gab es keine nennenswerten Neuerungen. Auch aus diesem Grund ist es kaum nachvollziehbar, dass die Pixel 9-Smartphones mit Android 14 starten werden.

HDR oder SDR Ratio

In den Entwickleroptionen lässt sich festlegen, dass eine Info über die SDR / HDR-Ratio direkt am Display gezeigt wird.

Haptisches Feedback für Displayanpassung

Wird die Displayhelligkeit über die Schnelleinstellungen verändert, gibt es ein leichtes haptisches Feedback in Form von sanften Vibrationen. Ob das bei einer Option, dessen Veränderung direkt sichtbar wird, notwendig ist, sei mal dahingestellt.

Tastatur vibrieren lassen

In den Android-Einstellungen im Bereich Audio und Vibrationen lässt sich festlegen, ob die Tastatureingabe haptisches Feedback liefern soll. Das ist interessant, denn die meisten Tastatur-Apps besitzen selbst eine solche Funktion bzw. Option. Gut möglich, dass ausgelagert werden und die Intensität vom Betriebssystem übernommen werden soll.

Benachrichtigungsflut stoppen

Android bringt mit jeder neuen Generation zusätzliche Features und Einstellungen für die Benachrichtigungen – das ist auch mit Android 15 nicht anders. Dort zeigt sich eine „Cooldown“-Funktion, mit der Benachrichtigungen einer einzelnen App eingedämmt, aber nicht vollständig deaktiviert, werden können.

Erhöhte 2FA-Sicherheit

Mit Android 15 will Google eine bestehende 2FA-Lücke schließen, die schnell zur Sicherheitslücke hätte werden können: Der Zugriff auf Benachrichtigungen zu eingehenden Nachrichten mit enthaltenem 2FA-Code soll deutlich eingeschränkt werden. Dadurch soll verhindert werden, dass betrügerische Apps diese Codes gleichzeitig mit den Zugangsdaten abgreifen.

Webinhalte sollen schneller geladen werden

Google drückt bei Android 15 auf die Tube und will das Laden von eingebetteten Webinhalten beschleunigen. Um das zu erreichen, wird an der WebView-Komponente und deren Verweilen im Zwischenspeicher geschraubt. Ihr solltet euch aber nicht zu früh freuen, denn die Verbesserungen werden wohl im nicht-wahrnehmbaren Bereich liegen und nur wenige Millisekunden für den ersten Ladevorgang einsparen.

Veränderungen am Sperrbildschirm

Die Darstellung auf dem Sperrbildschirm wurde ein wenig angepasst, sodass diese nicht nur moderner als bisher wirkt, sondern auch eine optimierte Optik enthält. Sowohl die Buttons als auch der Text sind größer geschrieben als zuvor, sodass die Eingabe und auch die Eingabetasten besser sichtbar sind. Auf obigem Bild könnt ihr die bisherige und mutmaßlich kommende Version im Vergleich sehen.

Apps einfach archivieren

Das Archivieren von Apps wird einfacher als bisher bzw. erstmals überhaupt mit voller manueller Kontrolle möglich. Auf der Infoseite jeder App gibt es einen Button zum Archivieren von Apps bzw. zur Wiederherstellung bereits archivierter Apps.

HD-Aufnahmen im Webcam-Modus

Kleine Verbesserung bei den Smartphones, die im Webcam-Modus genutzt werden. Dort gibt es einen neuen Button, um zwischen HD-Auflösung und normaler Auflösung zu wechseln.

Änderungen im Pixel Launcher

Im App Drawer des Pixel Launcher gibt es eine kleine Änderung bei der Trennung der aufgelisteten Apps sowie der am oberen Rand angepinnten meistgenutzten Apps. Denn statt nur durch ein grafisches Element geteilt zu sein, gibt es dort jetzt den Text „Alle Apps“. Außerdem lässt sich in den Einstellungen festlegen, ob beim Start des App Drawers per Swipe automatisch die Tastatur zur Suche eingeblendet werden soll.









Audio Sharing für paralleles Streaming

Mit dem neuen Audio Sharing ist es möglich, einen Audiostream auf mehr als nur einen Bluetooth-Kopfhörer zu übertragen. Beworben wird es als Funktion, um mit Freunden gemeinsam Musik zu hören.

Automatische Satelliten-Verbindung

Die Satellitenkommunikation könnte mit Android 15 einen großen Schritt machen, denn nun gibt es auch eine automatische Verbindung bei Netzwerkverlust sowie eine API, die über diesen Umstand informieren kann.

Kabellos Aufladen per NFC

Das kabellose Aufladen von Smartphones per Qi ist zwar noch kein absoluter Standard, aber dennoch weit verbreitet und für viele Nutzer eine Selbstverständlichkeit. Umgekehrt lassen sich per Reverse Charge aber auch andere Geräte wie Smartwatches oder Kopfhörer laden, was vielleicht noch nicht ganz so weit verbreitet ist. Google könnte das mit der Unterstützung von Aufladen-per-NFC ändern. Ab Android 15 wird es möglich sein, das Aufladen per NFC zu nutzen.

Google Keep-Notizen auf dem Pixel Tablet

Auf dem Pixel Tablet bietet Android 15 die Möglichkeit, direkt vom Sperrbildschirm aus die Notizen-App aufzurufen. Das direkte Schreiben auf dem Sperrbildschirm ist hingegen nach wie vor nicht möglich und auch das weitergehende Anpassen der Lockscreen-Verknüpfungen wird auf Tablets noch nicht unterstützt.

Sicherheit in Mobilfunknetzen

Offenbar können auch Mobilfunknetze unsicher sein. Dementsprechend wird es mit Android 15 zwei neue Einstellungsmöglichkeiten rund um die Sicherheit bei der mobilen Verbindung geben. Es lässt sich festlegen, dass man über Sicherheitsprobleme informiert wird und als zweite Option kann eine Verschlüsselung der Verbindung angefordert werden. Letztes sorgt für Sicherheit, könnte aber auch Probleme machen, daher gilt für Notrufe stets, dass diese nicht verschlüsselt sind.









WLAN-Gerätename mitsenden

In den WLAN-Einstellungen lässt sich festlegen, ob der eigene Gerätename an das Netzwerk gesendet werden soll oder nicht. Simple und selbsterklärende Einstellung, die jetzt direkt in den Optionen zu finden ist.

Neue Wetter-Widgets

Die neuen Wetter-Widgets für die Pixel-Smartphones haben es zu Android 15 geschafft.

Standardmäßige Wallet-App einstellen

In den App-Einstellungen lässt sich ein Standard für Wallet-Apps festlegen. Derzeit kann dort nur Google Wallet ausgewählt werden, in Zukunft dürften dort aber auch andere Apps aus diesem Bereich erscheinen.

App-Oberfläche von Kante zu Kante

Eine der wenigen Neuerungen, die von Google offiziell angekündigt wurde: Apps können das Display von Kante zu Kante nutzen, ohne dass die beiden Bereiche der oberen Statusleiste sowie der unteren Navigationsleiste standardmäßig geschützt wären. Beide werden transparent und sind natürlich weiterhin nutzbar. Natürlich war das zuvor auch schon möglich und wurde von vielen Apps genutzt, aber erst mit dieser Änderung wird zum Standard, wenn Android 15 als Zielversion verwendet wird.

Adaptive Vibration

Android 15 wird eine adaptive Vibration mitbringen. Das bedeutet, dass sich die Intensität der Vibration nicht nur nach internen Kriterien richtet, sondern auch nach externen. Je nach Bewegung, Umgebungsgeräusche oder vielleicht auch der Uhrzeit wird das Smartphone mal mehr und mal weniger stark vibrieren, wenn eine Benachrichtigung eingeht. Wer das nicht möchte, kann diese Funktion natürlich deaktivieren.









Bluetooth automatisch wieder aktivieren

Bluetooth ist seit langer Zeit eine Standardtechnik auf Smartphones und es gibt kaum noch einen Grund, die Bluetooth-Verbindung zu deaktivieren. Dieser Meinung ist man auch im Android-Team und rollt jetzt ein neues Feature aus, mit dem das versehentliche Deaktivieren bzw. das vergessene Aktivieren der Vergangenheit angehört. Denn standardmäßig ist es nun so, dass sich Bluetooth automatisch jeden Morgen wieder einschaltet. Wer das nicht möchte, kann diesen Automatismus deaktivieren.

Neue Schnelleinstellungen für Audiogeräte

In den Quick Settings gibt es ein neues Tile, mit dem sich Audiogeräte (Hearing Devices) verwalten, hinzufügen oder auswählen lassen.

Neues Design für die Lautstärkeeinstellungen

Die Lautstärkeeinstellungen werden auch mit Android 15 wieder in neues Layout und verändertes Design erhalten, so wie das bei fast allen großen Android-Releases der letzten Jahre ebenfalls der Fall gewesen ist.

Displaykontrast erhöhen

Die schon in den Developer Previews aufgetauchte Möglichkeit zum Erhöhen des Kontrasts wird für alle Nutzer verfügbar sein. Es stehen die drei Varianten des normalen Kontrasts, eines erhöhten Kontrasts sowie eines sehr hohen Kontrasts zur Verfügung – inklusive Vorschaubild.

Predictive Back für alle Nutzer

Eines der wenigen von Google selbst angekündigten Highlights dieses Release und sicherlich eines, das den längsten Bestand innerhalb des Betriebssystems haben wird. In den Einstellungen lässt sich Predictive Back aktivieren, mit dem die Nutzer beim Ausführen der Zurück-Geste erkennen können, wohin diese führt. Bisher war für die Aktivierung der Weg über die Entwicklereinstellungen notwendig.









Apps nicht mehr vorschlagen

Kleine Verbesserung im Pixel Launcher. Apps lassen sich jetzt direkt aus ihrem App-Menü heraus von den Vorschlägen der am häufigsten genutzten Apps herausnehmen.

Private Space

Mit dem neuen Android Private Space ist es jetzt möglich, Apps aus dem App Drawer heraus zu verstecken, indem diese in den privaten Bereich verschoben werden. Ist der Bereich verschlossen, werden die Apps nicht angezeigt, lassen sich nicht starten und senden auch keine Benachrichtigungen. Wird der Private Space geöffnet, stehen die Apps wie gewohnt bereit.

Neue Wallpaper-Vorschau für Pixel Fold

In der Wallpaper-Vorschau gibt es für Nutzer des faltbaren Smartphones Pixel Fold jetzt gleich zwei Vorschaubilder, um diese sowohl auf dem großen als auch dem kleinen Display zu zeigen.

Volles Lautstärke-Menü

Das Lautstärke-Menü zeigt sich jetzt stets in voller Größe und kann nicht mehr eingeklappt werden.

Adaptives Display-abschalten

Eine neue Adaptive Display Timeout-Funktion sorgt dafür, dass das Display unabhängig von der festgelegten Timeout-Zeit automatisch abgeschaltet wird, wenn das Gerät nicht genutzt wird.









Optimierte Gesten-Einstellungen

Die Gesten-Einstellungen wurden umgebaut und umfassen jetzt unter anderem auch das Abschalten von ‚Circle to Search‘.

Neue Kontrasteinstellungen

Die neuen Kontrasteinstellungen sind in die Optionen rund um das Display und die Darstellung eingezogen.

Android Safe Browsing

Android Safe Browsing kommt. Details dazu werden wohl erst später mit dem finalen Release folgen. Safe Browsing soll genutzte Apps und Webseiten über die Cloud bzw. Google-Server überprüfen.

Lange App-Namen im Pixel Launcher

Der Pixel Launcher ermöglicht es, lange App-Namen bei Bedarf auch zweizeilig darzustellen. Das sorgt vor allem im App Drawer sowie auf dem Homescreen für mehr Übersicht.

Smart Home-Kontrollen als Displayschoner

Die Smart Home-Kontrollen aus Google Home lassen sich jetzt sowohl am Smartphone als auch am Pixel Tablet als Displayschoner verwenden.

Neue Screenshot-Vorschau

Die neue Screenshot-Vorschau platziert die Buttons für die weiteren Aktionen jetzt an anderer Stelle und schafft sich durch die neue Zeile selbst etwas mehr Platz.