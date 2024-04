Android 15: Drahtlos Aufladen per NFC – Google arbeitet an neuer Technologie zum Wearable-Aufladen

Das drahtlose Aufladen von Smartphones gehört für viele Nutzer längst zum Alltag und ist sicherlich die bequemste Methode, um den Akku des Geräts wieder zu füllen. Jetzt arbeitet Google für Android 15 an einer neuen Technologie, die bisher in der Praxis noch kaum genutzt wird, aber in Zukunft noch eine größere Rolle spielen könnte: Das drahtlose Aufladen per NFC.



Beim drahtlosen Aufladen von Smartphones haben sich recht schnell Standards gebildet, sodass viele Menschen die Möglichkeit nutzen, ihr Gerät durch Ablegen/Abstellen und ohne das Anstöpseln von Kabeln aufzuladen. Normalerweise kommt dafür der Qi-Standard zum Einsatz und jetzt arbeitet Google an der Unterstützung einer neuen Technologie, die erst vor wenigen Jahren in ihrer technischen Machbarkeit vorgestellt wurde.

Android 15 soll das drahtlose Aufladen per NFC unterstützen. Allerdings geht es dabei weniger darum, das Smartphone zu laden, sondern eher das Reverse Charging zu nutzen, bei dem das Smartphone ein anderes Gerät auflädt. Denn die Energieübertragung per NFC wird maximal mit 1 Watt erfolgen – ganz enorm weniger als beim drahtlosen Laden per Qi mit den entsprechenden technischen Voraussetzungen. NFC ist daher als Zusatz gedacht, mit dem sich beispielsweise Eingabestifte aufladen lassen könnten, die selbst nur sehr wenig Energie benötigen.

Konzipiert ist das Aufladen per NFC für Geräte wie die bereits erwähnten Eingabestifte, aber auch Tracker, Smartwatches oder drahtlose Kopfhörer. Wenn Google das Ganze in Android 15 integriert und entsprechend bewirbt, könnte sich diese Form der Lademethode, die in den allermeisten Smartphones enthalten ist, schnell verbreiten.

