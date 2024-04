Pixel 9-Smartphones: Es soll vier Smartphones geben – das ‚Pixel Fold 2‘ wird zum ‚Pixel 9 Pro Fold‘ (Leak)

Google wird in diesem Jahr viele neue Pixel-Smartphones auf den Markt bringen, zu dem unter anderem ein Nachfolger für das erste Foldable Pixel Fold in den Startlöchern stehen soll. Während dieses bisher als Pixel Fold 2 bezeichnet wurde, scheint es schon mit der zweiten Generation einen Namenswechsel sowie deutliche Annäherung an die erfolgreiche Smartphone-Serie zu geben.



Googles Pixel-Smartphones sind in diesem Jahr für Überraschungen gut: Erst kürzlich wurde bekannt, dass es in diesem Jahr erstmals drei Pixel 9-Smartphones geben wird und wie sich jetzt laut einer meist sehr zuverlässigen Quelle herausstellt, könnten es sogar vier Pixel 9-Smartphones werden. Denn auch die zweite Generation des Pixel Fold soll wohl unter das Dach der Pixel 9-Linie gebracht werden und mit einer neuen Bezeichnung auf den Markt kommen.

Glaubt man den geleakten Infos, dann soll das neue Foldable die Bezeichnung Pixel 9 Pro Fold tragen. Das stünde in einer Linie zu den bereits bekannten Pixel 9, Pixel 9 Pro sowie Pixel 9 Pro XL und soll wohl dafür sorgen, dass die Geräte näher zusammenrücken. Damit würde man auch gleich das Problem der unterschiedlichen Generationsbezeichnungen lösen (man bedenke, dass auch die a-Serie mit der dritten Versionsnummer gestartet ist). Außerdem würde es erklären, warum sich das Foldable vom erwarteten Mai-Termin auf Herbst verschiebt.

Ich denke, dass dieser Schritt dem faltbaren Smartphone zumindest einen Aufmerksamkeitsschub geben könnte und die Idee daher gar nicht mal so schlecht ist. Natürlich ist es erst einmal ungewohnt, aber Google wäre damit der erste große Smartphone-Hersteller, der sein Foldable auch namenstechnisch mit der Flaggschiff-Serie vereint.

[Android Authority]