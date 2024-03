Pixel 9-Smartphones: Google beginnt mit dem großen Umbau – drei Pixel 9 und kein Pixel 9a (Übersicht)

Google wird in diesem Jahr bereits in die neunte Pixel-Generation starten, die ab Oktober mit den Pixel 9-Smartphones eröffnet werden sollte – und vielleicht auch beschlossen wird. Denn in den letzten Tagen wurden nicht nur viele Informationen zu den kommenden Geräten bekannt, die erstmals im Dreierpack starten, sondern es gab auch deutliche Hinweise auf einen Strategiewechsel im Pixel-Portfolio. Hier findet ihr einen schnellen Überblick.



Schon mit den damaligen Nexus-Smartphones hatte Google in vielen Jahren gleich zwei Smartphones auf den Markt gebracht, die oftmals als großer und kleiner Bruder aufgetreten sind. Mit den Pixel-Smartphones hatte man das mit Ausnahme der fünften Generation fortgesetzt und bereits mit der dritten Generation die Budget-Linie eingeführt. Es gab stets im Oktober das große und das kleine Pixel sowie im folgenden Frühjahr die a-Version. Das hat gut funktioniert.

Drei Pixel 9-Smartphones…

Ab diesem Jahr soll sich das ändern: Denn Google wird erstmals drei Pixel 9-Smartphones auf den Markt bringen: Das Pixel 9, das Pixel 9 Pro sowie das Pixel 9 Pro XL. Die aufsteigende Namensgebung verrät uns, welche das stärkste und welches das am wenigsten stark ausgestattete Gerät sein wird. Weil auch Googles große Vorbilder Samsung und Apple mit mehr als zwei Varianten in die neuen Smartphone-Generationen starten, war eine solche Aufstockung längst absehbar.

…aber kein Pixel 9a

Doch dieser Wechsel im Herbst wird wohl Auswirkungen auf die gesamte Pixel-Linie haben. Denn schon vor gut zwei Jahren wurde darüber spekuliert, dass Google die Budget-Linie einstellen wird, die nach damaligen Informationen mit dem Pixel 7a oder Pixel 8a hätte enden sollen. Mittlerweile wissen wir, dass das Pixel 8a sehr bald startet und die aktuellen Leaks vermelden erneut, dass es kein Pixel 9a geben wird – und vielleicht auch kein 10a, 11a und so weiter.









Haben die a-Smartphones nicht genügend Gewinn eingefahren?

Es wird stark davon abhängen, wie sehr Google die drei Pixel 9-Smartphones differenzieren wird, ob ein Pixel 9a wirklich schmerzlich vermisst werden wird. Denn wenn das Pixel 9 deutlich günstiger als die beiden Pro-Modelle angeboten werden kann, wäre es einfach nur ein vorgezogenes 9a mit anderem Namen. Dennoch wäre es vermutlich teurer als ein eventuelles 9a, denn es ist näher an den großen Brüdern heran, hat im Prinzip sechs Monate jüngere Hardware und ist eben trotz allem KEIN Budget-Smartphones.

Da bei Google seit mindestens zwei Jahren alles auf maximale Profitoptimierung ausgerichtet ist (das hat CEO Sundar Pichai mehrmals selbst verkündet), könnte man davon ausgehen, dass die a-Linie einfach nicht genügend Geld in die Kassen gelegt hat. Sie sind ein guter Einstieg in die Pixel-Welt, aber wenn sie mehr oder weniger zum Nullsummenspiel werden, verkauft Google natürlich lieber ein „großes kleines“ Modell.

Die neue Strategie, die bisher nicht offiziell bestätigt ist, aber als sehr wahrscheinlich gilt, könnte sich für Google zunächst als richtiger Schritt herausstellen. Auf der anderen Seite sehe ich allerdings das Problem, dass eine zu große Lücke entsteht. Denn bisher hat man das Smartphone-Jahr mit der Zwischengeneration gut ausfüllen können. Wenn das wegfällt, wird man sich etwas einfallen lassen müssen, um weiter im Gespräch zu bleiben.

