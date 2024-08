Google Fotos: Magischer Editor vs. magischer Radierer – Google erklärt die Unterschiede der Objekt-Entferner

Seit kurzer Zeit stehen die magischen Funktionen aus Google Fotos allen Nutzern zur Verfügung und dürften dafür gesorgt haben, dass sowohl der magische Radierer als auch der magische Editor häufiger als bisher genutzt wird. Jetzt erklärt das Google Fotos-Team, was eigentlich der Unterschied zwischen den beiden magischen Funktionen ist, mit denen sich einzelne Elemente aus einem Bild entfernen lassen.



Die magischen Funktionen in Google Fotos haben vor gut zwei Jahren mit dem magischen Radierer begonnen. Nutzer können ein beliebiges Objekt oder eine Person in einem Foto auswählen und dieses auf Knopfdruck entfernen. Ein Jahr später wurde der magische Editor eingeführt, mit dem sich ebenfalls Objekte auswählen, verschieben, ganze Hintergründe austauschen oder auch bestimmte Bestandteile eines Fotos entfernen lassen. Beide Funktionen stehen gleichzeitig zur Nutzung bereit.

Wer diese Funktionen schon mehrfach ausprobiert hat, wird sich vielleicht schon die Frage gestellt haben, worin der Unterschied zwischen dem magischen Radierer und der Löschenfunktion im magischen Editor besteht – denn auf den ersten Blick und zum Teil auch funktionell tun beide dasselbe. Jetzt erklärt das Google Fotos-Team mit einem einfachen Beispiel, wann ihr euch für welche der beiden Funktionen entscheiden solltet.

Der Unterschied besteht darin, dass die beiden Funktionen in unterschiedlichen Bereichen genutzt werden sollen. Nicht ohne Grund sind sie an völlig anderen Stellen innerhalb der Bildbearbeitung zu finden. Das Team erklärt, dass sich der magische Radierer am Besten dafür eignet, schnelle Korrekturen durchzuführen und kleinere Bestandteile eines Fotos zu entfernen. Ihr seht es im folgenden Beispiel am Gepäck im Hintergrund.









Die Löschen-Funktion im magischen Editor hingegen ist eher für große Bereiche konzipiert, in denen das Foto recht großzügig umgebaut werden sollen. Wenn ihr also ganze Landschaften entfernen möchtet (siehe die entfernten Bäume in obiger Aufnahme), ist diese Funktion euer Freund. Es heißt, wenn ihr markantere, komplexere Objekte im Vordergrund oder Objekte habt, die allgemein einen größeren Teil des Fotos einnehmen und diese entfernen möchtet, wird die generative KI von Magic Editor den Raum effektiver ausfüllen können, erklärt Selena.

Kurz gesagt: Der magische Editor ist eher für komplexe Bearbeitungen konzipiert, benötigt daher auch etwas länger, während der magische Radierer das schnellere Tool ist, mit dem ihr keine langen Wartezeiten einplanen müsst. Dennoch wäre es meiner Meinung nach ein logischer Schritt, die beiden Funktionen zusammenzuführen und nicht einzeln anzubieten. Je nach Umfang des Objekts könnte die KI dann selbst entscheiden, auf welche Technologie sie setzen soll.

[Google-Blog]

