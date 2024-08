Viele neue Pixel-Produkte kommen: Diese neuen ‚Made by Google‘-Geräte werden in Kürze vorgestellt

Schon Mitte August, also in wenigen Tagen, lädt Google zum Made by Google-Event, das auch in diesem Jahr viele neue Produkte hervorbringen wird. Schon jetzt wissen wir, dass der August im wahrsten Sinne des Wortes ein heißer Monat werden wird, der das Pixel-Portfolio und vielleicht auch weitere Produktkategorien voranbringen wird. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die in Kürze kommenden Produkte.



Vermutlich aus strategischen Gründen hat Google das diesjährige ‚Made by Google‘-Event um ganze zwei Monate vorgezogen, das aber dennoch nicht weniger laut auftreten wird. Denn man wird viele neue Produkte vorstellen, von denen einige bereits offiziell in Aussicht gestellt wurden und andere mehrfach soweit geleakt wurden, dass deren baldiges Erscheinen mehr als wahrscheinlich ist. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht.

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL und Pixel 9 Pro Fold

Die Pixel 9-Smartphones werden auch in diesem Jahr das Flaggschiff der Produktpräsentation bilden. Erstmals werden die Smartphones in drei Versionen auf den Markt kommen: Nämlich als Standardmodell Pixel 9, als Pro-Modell in zwei verschiedenen Größen sowie zusätzlich als faltbares Smartphone, das den Nachfolger des Pixel Fold bildet. Alles was bisher über die Smartphones bekannt ist, haben wir euch bereits zusammengestellt: Alle Infos über die Pixel 9-Smartphones.

Pixel Watch 3

Die Pixel Watch 3 wird ebenfalls in diesem Jahr um eine Variante bereichert und erstmals in zwei verschiedenen Größen auf den Markt kommen. Die Pixel Watch 3 bildet den Nachfolger der Pixel Watch 2 und die Pixel Watch 3 45mm ist die um 4 Millimeter in der Größe gewachsene Version. Hier findet ihr alle Infos zu den Pixel Watch 3-Smartwatches.

Pixel Buds Pro 2

Auch die Pixel Buds Pro werden in diesem Jahr einen Nachfolger erhalten. Die Pixel Buds Pro 2 bringen ein neues Design mit und werden in neuen Farben erhältlich sein, bringen aber keine grundsätzliche Veränderung in das Portfolio.









Android 15

Android 15 wird schon in wenigen Tagen in der finalen Version veröffentlicht werden. Denn das Beta-Programm ist durchlaufen und als Betriebssystem für die Pixel 9-Smartphones sollte es natürlich vor den Geräten fertiggestellt und angekündigt werden. Wir haben euch bereits erklärt, warum Android 15 in wenigen Tagen startet und hier findet ihr alle Android 15-Neuerungen.

Gemini-Updates

Die Künstliche Intelligenz rund um Gemini spielt natürlich eine sehr große Rolle und wird bei allen Produktankündigungen erwähnt werden – das wissen wir schon jetzt. Bisher zeigen sich vor allem bereits bekannte Funktionen, die etwas optimiert worden sind. Doch da das ‚Made by Google‘-Event die KI schon in der Einladung erwähnt, sind auch größere Gemini-Verbesserungen zu erwarten. Worum es konkret geht, wissen wir bisher noch nicht.

Google TV Streamer

Es passt nicht zum Pixel-Portfolio und vielleicht wird die Ankündigung auch erst etwas später erfolgen, aber dennoch ein heißer August-Kandidat: Google wird als Nachfolger des Chromecast den neuen Google TV Streamer vorstellen. Eine Set-Top-Box mit Google TV-Betriebssystem, die zusätzlich zum Streaming auch in der Smart Home-Infrastruktur eine Rolle spielen soll.

