Android: Bluetooth soll sich automatisch reaktivieren – neues Feature für Googles ‚Mein Gerät finden‘-Neustart

Es gab Zeiten, in denen ein ständig aktiviertes Bluetooth als Sicherheitsproblematik galt und eher von der Nutzung abgeraten wurde – aber das ist bekanntlich seit vielen Jahren vorbei. Google will den Spieß mit einem kommenden Android-Update wohl umdrehen, denn wie jetzt entdeckt wurde, soll sich Bluetooth nach der Abschaltung automatisch am nächsten Tag wieder aktivieren.



Im AOSP wurde eine interessante Neuerung rund um Bluetooth entdeckt: Es wird eine neue Funktion beschrieben, die das Einschalten von Bluetooth automatisiert und dafür sorgt, dass die Nutzer es nicht mehr versehentlich abschalten und dann vergessen. Konkret besagt es, dass die drahtlose Verbindung nach der manuellen Deaktivierung automatisch am nächsten Tag („tomorrow“) wieder eingeschaltet wird. Ob das einen 24-Stunden-Zeitraum beschreibt oder tatsächlich sofort am nächsten Tagesbeginn einsetzt, lässt sich nicht herauslesen.

Automatically turn on again tomorrow

When Bluetooth is on, your device can communicate with other nearby Bluetooth devices. Features like Quick Share, Find My Device, and device location use Bluetooth.