Android 15: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der zweiten Developer Preview des neuen Betriebssystems

Google hat in der letzten Woche die zweite Android 15 Developer Preview veröffentlicht und damit etwas später als erwartet den zweiten großen Schritt des neuen Betriebssystems getan. Auch in der zweiten Entwicklervorschau finden sich wieder eine Reihe von Neuerungen, die sich den mutigen Pixel-Nutzern zeigen, die die Version schon jetzt auf ihren Smartphones installiert haben. UPDATE: Es wurden weitere Verbesserungen entdeckt.



Die zweite Entwicklervorschau von Android 15 ist da und hat nicht nur etwas länger als gedacht auf sich warten lassen, sondern so wie schon die erste Ausgabe nur recht wenig relevante Neuerungen im Gepäck – was sich aufgrund der zahlreichen QPRs und Feature Drops vielleicht auch nicht ändern wird. Aber eine Handvoll Neuerungen wurden dann doch entdeckt. Wir hatten euch bereits über einzelne größere Neuerungen informiert, die natürlich ebenfalls in dieser Liste der wichtigsten Verbesserungen nicht fehlen dürfen.

Veränderungen am Sperrbildschirm

Die Darstellung auf dem Sperrbildschirm wurde ein wenig angepasst, sodass diese nicht nur moderner als bisher wirkt, sondern auch eine optimierte Optik enthält. Sowohl die Buttons als auch der Text sind größer geschrieben als zuvor, sodass die Eingabe und auch die Eingabetasten besser sichtbar sind. AUf obigem Bild könnt ihr die bisherige und mutmaßlich kommende Version im Vergleich sehen.









Apps einfach archivieren

Das Archivieren von Apps wird mit der Android 15 Developer Preview 2 einfacher als bisher bzw. erstmals überhaupt mit voller manueller Kontrolle möglich. Auf der Infoseite jeder App gibt es einen Button zum Archivieren von Apps bzw. zur Wiederherstellung bereits archivierter Apps.

HD-Aufnahmen im Webcam-Modus

Kleine Verbesserung bei den Smartphones, die im Webcam-Modus genutzt werden. Dort gibt es einen neuen Button, um zwischen HD-Auflösung und normaler Auflösung zu wechseln.

Änderungen im Pixel Launcher

Im App Drawer des Pixel Launcher gibt es eine kleine Änderung bei der Trennung der aufgelisteten Apps sowie der am oberen Rand angepinnten meistgenutzten Apps. Denn statt nur durch ein grafisches Element geteilt zu sein, gibt es dort jetzt den Text „Alle Apps“. Außerdem lässt sich in den Einstellungen festlegen, ob beim Start des App Drawers per Swipe automatisch die Tastatur zur Suche eingeblendet werden soll.









Audio Sharing für paralleles Streaming

Mit dem neune Audio Sharing ist es möglich, einen Audiostream auf mehr als nur einen Bluetooth-Kopfhörer zu übertragen. Beworben wird es als Funktion, um mit Freunden gemeinsam Musik zu hören.

Automatische Satelliten-Verbindung

Die Satellitenkommunikation könnte mit Android 15 einen großen Schritt machen, denn nun gibt es auch eine automatische Verbindung bei Netzwerkverlust sowie eine API, die über diesen Umstand informieren kann.

