Google Wallet: Smartphone muss vor dem Bezahlen entsperrt werden – Änderungen beim mobilen Bezahlen

Das mobile Bezahlen mit Google Wallet am Smartphone ist sehr leicht, denn es erfordert in den meisten Fällen nur das Auflegen des Geräts und bei kleineren Beträgen kaum weitere Interaktion. Jetzt gibt es allerdings eine Änderung, die so manchem Nutzer in diesen Tagen auffallen würde und ein Umlernen erfordert: Das Smartphone muss kurz vor dem Bezahlen entsperrt werden.



Es gibt eine kleine Änderung bei der Nutzung von Google Wallet, die vielen Nutzern in diesen Tagen auffallen und im ersten Moment für Verwirrung sorgen könnte. Denn während es bisher nicht notwendig gewesen ist, das Smartphone für kleinere Beträge zu entsperren, muss dies jetzt dennoch kurz davor mit einer sicheren Methode erfolgen. Die folgende Anpassung hat man im vergangenen Monat veröffentlicht und wird in diesen Tagen aktiv.

Bei Zahlungen im Einzelhandel werden Ihre Kredit- und Debitkarten demnächst nur noch dann belastet, wenn Sie vor Kurzem eine Bestätigungsmethode wie Ihren Fingerabdruck oder Ihre PIN verwendet haben. Einige Nutzer müssen die Bestätigung möglicherweise bereits jetzt durchführen, um eine Zahlung ausführen zu können. Wenn Sie aufgefordert werden, Ihre Identität zu bestätigen, führen Sie zur Ausführung einer Zahlung einfach die erforderlichen Bestätigungsschritte auf Ihrem Gerät aus.

Der Zeitraum „vor Kurzem“ wird nicht näher definiert, sodass es vielleicht notwendig sein kann, selbst ein auf unsicherem Weg entsperrtes Smartphone noch einmal eine Bestätigung durchführen zu müssen. Prinzipiell sollte das durch biometrische Methoden wie den Fingerabdruckscanner keine große Sache sein und mit etwas Übung holt man das Smartphone vielleicht so aus der Tasche, dass es am Weg zum Bezahlterminal entsperrt wird. Dennoch erfordert es erst einmal ein Umlernen.

