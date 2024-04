Android 15: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der ersten Beta des neuen Google-Betriebssystems

Google hat vor einigen Tagen die erste Android 15 Beta veröffentlicht und wie es mittlerweile so üblich ist, werden wichtige Neuerungen kaum noch vorab kommuniziert, sondern erst durch frühe Tester und Teardowns gefunden. Und so können wir euch erst heute die wichtigsten Neuerungen in der ersten Beta zeigen, die den Komfort und die Sicherheit bei der Nutzung des Smartphone-Betriebssystems erhöhen sollen.



Android 15 ist kürzlich als erste Beta erschienen und befindet sich damit in der Phase, in der sich experimentierfreudige Nutzer trauen dürfen, das Betriebssystem auf ihren täglich genutzten Pixel-Smartphones zu installieren. Natürlich kann es in einer Beta zu Problemen kommen, aber wirklich schwerwiegende Dinge hat es in den letzten Jahren während einer Beta-Phase nicht gegeben. Falls ihr teilnehmen möchtet, haben wir euch bereits gezeigt, wie ihr die Android 15 Beta installieren könnt.

Alle Neuerungen, die es bis in die Beta geschafft haben, dürften schon recht sicher in der finalen Version enthalten sein. Anders sieht es bei den oftmals durchgeführten Experimenten der ersten beiden Developer Previews aus, deren Neuerungen wir euch natürlich bereits ausführlich in den folgenden Artikeln vorgestellt haben. Wenn wir uns den Zeitplan ansehen, wird die finale Version allerfrühestens im August erscheinen, eher noch September oder Oktober. Schauen wir uns jetzt einmal die wichtigsten Neuerungen an.

Die wichtigsten Neuerungen in Android 15:









Kabellos Aufladen per NFC

Das kabellose Aufladen von Smartphones per Qi ist zwar noch kein absoluter Standard, aber dennoch weit verbreitet und für viele Nutzer eine Selbstverständlichkeit. Umgekehrt lassen sich per Reverse Charge aber auch andere Geräte wie Smartwatches oder Kopfhörer laden, was vielleicht noch nicht ganz so weit verbreitet ist. Google könnte das mit der Unterstützung von Aufladen-per-NFC ändern. Ab Android 15 wird es möglich sein, das Aufladen per NFC zu nutzen.

» Mehr Infos zum kabellosen Aufladen per NFC

Google Keep-Notizen auf dem Pixel Tablet

Auf dem Pixel Tablet bietet Android 15 jetzt die Möglichkeit, direkt vom Sperrbildschirm aus die Notizen-App aufzurufen. Das direkte Schreiben auf dem Sperrbildschirm ist hingegen nach wie vor nicht möglich und auch das weitergehende Anpassen der Lockscreen-Verknüpfungen wird auf Tablets noch nicht unterstützt.

Sicherheit in Mobilfunknetzen

Offenbar können auch Mobilfunknetze unsicher sein. Dementsprechend wird es mit Android 15 zwei neue Einstellungsmöglichkeiten rund um die Sicherheit bei der mobilen Verbindung geben. Es lässt sich festlegen, dass man über Sicherheitsprobleme informiert wird und als zweite Option kann eine Verschlüsselung der Verbindung angefordert werden. Letztes sorgt für Sicherheit, könnte aber auch Probleme machen, daher gilt für Notrufe stets, dass diese nicht verschlüsselt sind.









WLAN-Gerätename mitsenden

In den WLAN-Einstellungen lässt sich festlegen, ob der eigene Gerätename an das Netzwerk gesendet werden soll oder nicht. Simple und selbsterklärende Einstellung, die jetzt direkt in den Optionen zu finden ist.

Neue Wetter-Widgets

Die neuen Wetter-Widgets für die Pixel-Smartphones haben es in die Android 15 Beta geschafft. Neues gibt es vorerst nicht und es ist davon auszugehen, dass Googles Designer diese bis zum finalen Release noch weiter umbauen.

Standardmäßige Wallet-App einstellen

In den App-Einstellungen lässt sich jetzt ein Standard für Wallet-Apps festlegen. Derzeit kann dort nur Google Wallet ausgewählt werden, bis zum Release dürften dort aber sicherlich auch andere Apps aus diesem Bereich erscheinen.









App-Oberfläche von Kante zu Kante

Eine der wenigen Neuerungen, die von Google offiziell angekündigt wurde: Apps können das Display von Kante zu Kante nutzen, ohne dass die beiden Bereiche der oberen Statusleiste sowie der unteren Navigationsleiste standardmäßig geschützt wären. Beide werden transparent und sind natürlich weiterhin nutzbar. Natürlich war das zuvor auch schon möglich und wurde von vielen Apps genutzt, aber erst mit dieser Änderung wird zum Standard, wenn Android 15 als Zielversion verwendet wird.

—

Viele weitere Neuerungen werden sich erst im Laufe der nächsten Wochen zeigen und laut Googles Ankündigung hat man sich einige größere Brocken für die Entwicklerkonferenz Google I/O aufgehoben, auf der man dann noch einmal auf großer Bühne zeigen wird, in welche Richtung Android mit der Version 15 gehen wird.

» Android 15: So könnt ihr die erste Beta auf eurem Pixel-Smartphone installieren + kurze FAQ zur neuen Version

[9to5Google]