Android: Update für das Material You-Design – neue Einstellung soll Kontrast optimieren (Screenshots)

Google hat vor einigen Jahren das Material You-Design in Android eingeführt, das sich nicht nur durch große Flächen und mutige Formen auszeichnet, sondern auch durch eine alternative Farbgebung. Ein Kritikpunkt an diesem Design war wohl mangelnder Kontrast, sodass schon bald mit einer neuen Einstellung nachgelegt wird, die sich jetzt bei Nutzern der aktuellen QPR Beta zeigt.



Das Material You zeichnet sich dadurch aus, dass es in der Grundeinstellung die dominanten Farben des Hintergrundbilds beachtet, daraus eine eigene Farbpalette erstellt und diese in ähnliche pastellartigen Tönen gehaltenen Farben im Betriebssystem verwendet. Das sieht meist schick aus, hat allerdings nicht unbedingt die besten Kontrastwerte – was je nach Nutzergruppe aber sehr wichtig sein kann. Das dürfte man schon bald beheben.

In der aktuellen Android 14 QPR Beta zeigt sich jetzt eine neue Einstellung für den Kontrast, der in drei Stufen angepasst werden kann. Es gibt die Grundeinstellung, einen mittleren Kontrast sowie einen hohen Kontrast. Schon daran zeigt sich, dass die Grundeinstellung eher dem niedrigen Kontrast entspricht. Das Ändern der Einstellung ändert auch das Vorschaubild, sodass die Auswirkung direkt überprüft werden kann.

Durch die Änderung des Kontrasts ändern sich die Farbnuancen bzw. deren Helligkeit, aber nicht die Farben selbst. Je nach gewählten Grundton, von dem alle weiteren Farben der Palette ausgehen, kann es dennoch zu größeren Unterschieden kommen. Es ist zu erwarten, dass man diese Anpassung mit dem nächsten Feature Drop-Release für alle Nutzer ausrollen wird.

» Pixel 9-Smartphones: Google-App enthält erste Hinweise auf den Pixie-Sprachassistenten (Screenshots)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 9.04.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!