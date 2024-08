Neue Pixel-Aktionen für Vorbesteller: Mit diesen Bundles und Vorteilen könnte Google bald locken (Spekulation)

Google wird schon in wenigen Tagen die neuen Pixel-Produkte vorstellen und diese mutmaßlich noch am selben Tag zur Vorbestellung freigeben. Wir haben euch bereits über die wahrscheinlichen Verkaufspreise der Pixel-Smartphones informiert und jetzt wollen wir einen Blick auf die zum Teil bereits bestätigten sowie die erwarteten Aktionen rund um den Verkaufsstart der neuen Pixel-Produkte werfen.



Wenn alles nach den üblichen Plänen läuft, dann wird Google am 13. August auf dem ‚Made by Google‘-Event die neuen Pixel-Produkte vorstellen und es den Nutzern noch am selben Tag ermöglichen, diese vorzubestellen. Oftmals war es so, dass es in den ersten zwei bis drei Wochen zusätzliche Aktionen gibt, die den Verkaufsstart anheizen sollen. Außerdem gibt es die festen Aktionen und Rabatte, die unabhängig vom Kaufdatum gewährt werden. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht. Hier findet ihr alle Verkaufspreise in der Übersicht.

Vorbestelleraktionen

Pixel 9-Smartphones mit Pixel Buds Pro 2

Ausgehend von den Vorbestelleraktionen der letzten Jahre, ist es sehr wahrscheinlich, dass Google auch in diesem Jahr wieder allen Käufern der ersten zwei bis drei Wochen kostenlose Pixel Buds pro 2 mit in das Paket packt. Bei einem Verkaufspreis von 249 Euro macht das schon was aus.

Pixel 9 Pro-Smartphones mit Pixel Watch 3

Auch das basiert auf den Aktionen der letzten beiden Jahre, die sehr gut angenommen worden sind: Google könnte allen Käufern eines Pixel 9 Pro eine kostenlose Pixel Watch 3 mit in das Paket liegen. Vielleicht eine Pixel Watch 3 für das Pixel 9 Pro und eine Pixel Watch 3 XL für das Pixel 9 Pro XL.

Pixel 9 Pro Fold mit Pixel Watch 3

Auch beim Pixel Fold gab es im vergangenen Frühjahr eine Pixel Watch gratis. Bei dem enorm hohen Verkaufspreis (bis über 2000 Euro) wäre eine kostenlose Pixel Watch 3 sicherlich drin.









Dauer-Aktionen

Google One AI Premium mehrere Monate gratis

Schon vor einigen Wochen ist auf Basis von geleaktem Marketingmaterial durchgesickert, dass sich Pixel 9-Käufer auf mehrere Monate Google One AI Premium freuen dürfen. Das enthält neben den üblichen Google One-Vorteilen auch den Zugriff auf Gemini Advanced. Zuerst hieß es, dass es für das Pixel 9 sechs Monate und für die Pixel 9 Pro’s zwölf Monate gibt. Im Marketingmaterial ist nur von zwölf Monaten die Rede, sodass es gut möglich ist, dass auch das Pixel 9 ein Jahr lang profitiert. Mehr Infos dazu findet ihr in diesem Artikel.

Drei Monate YouTube Premium kostenlos

Es ist eine Dauer-Aktion, die seit Jahren gilt und sicherlich auch bei der neunten Generation erhalten bleiben wird: Pixel-Käufer erhalten drei Monate YouTube Premium gratis.

Sechs Monate Fitbit Premium bei Pixel Watch 3-Kauf

Auch Käufer der Pixel Watch 3 dürfen sich freuen: Es wird, laut geleaktem Marketing-Material, sechs Monate Fitbit Premium mit erweiterten Fitness-Auswertungen kostenlos geben.

Pixel Buds Pro 2?

Die Pixel Buds Pro 2 könnten erneut das einzige Produkt bleiben, das keine Aktion erhält. Wobei es gerade in dieser Generation sicherlich ein netter Vorteil wäre, wenn Google ein paar Monate YouTube Premium oder Gemini Advanced drauflegt. Warten wir es mal ab.

Letzte Aktualisierung am 3.08.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!