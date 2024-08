Für sehr viele Google-Produkte ist es notwendig, ein Google-Konto zu besitzen, das den Zugang zu den Diensten öffnet und die dazugehörigen Daten speichert. Daher ist es nicht verwunderlich, dass ein Google-Konto mehr oder weniger zum Standard im Internet gehört und nahezu jeder Nutzer ein solches besitzt. Aber seit wann seid ihr eigentlich dabei? Wer das Datum der Registrierung herausfinden möchte, kann das in nur wenigen Schritten tun.



Die allermeisten Internetnutzer in der westlichen Welt dürften ein Google-Konto besitzen. Sei es wegen den unzähligen Diensten von GMail über Drive bis Fotos, durch YouTube, wegen eines Android-Smartphones, aufgrund des Chrome-Browsers oder anderen Produkten. Wer schon etwas länger auf dieser Erde weilt, kann sich vielleicht gar nicht mehr daran erinnern, wann das Google-Konto erstmals angelegt und genutzt wurde.

Vor einigen Wochen hatten wir euch erklärt, wie ihr das Alter eures GMail-Kontos herausfinden könnt und heute zeigen wir, wie ihr das Alter des gesamten Google-Kontos herausfinden könnt. Weil sehr viele Google-Nutzer ein GMail-Konto besitzen, könnte es beim überwiegenden Teil der Nutzer wohl dasselbe Datum sein. Aber vielleicht seid ihr ja auch schon länger dabei und hattet bereits vor dem Jahr 2004 (dem Start von GMail) ein Google-Konto. Ihr könnt es in nur wenigen Schritten per Google Takeout herausfinden.

So findet ihr das Alter eures Google-Kontos heraus

Um das Datum eurer Registrierung herauszufinden, müsst ihr zuerst Google Takeout öffnen. Dort wählt ihr jetzt alle Dutzenden angehakten Dienste ab und aktiviert lediglich den Export für „Google-Konto“. Als Häufigkeit wählt ihr einmalig aus und dann kann das Ganze mit einem Druck auf „Export erstellen“ auch schon gestartet werden. Geduldet euch jetzt noch ein paar Sekunden/Minuten oder wartet darauf, dass ihr eine E-Mail von Google erhaltet. Sollte das beim ersten Mal nicht klappen (mir wurde im ersten Anlauf ein unbekannter Exportfehler gemeldet), probiert es einfach noch einmal oder zu einem späteren Zeitpunkt.









Ist der Export fertig, ladet die ZIP-Datei herunter. Öffnet den darin enthaltenen Ordner „Takeout“, dann „Google-Konto“ und dann die Datei „euername.SubscriberInfo.html“. Direkt in der dritten Zeile seht ihr das Datum der Erstellung eures Google-Kontos, sogar mit Uhrzeit. Zusätzlich seht ihr auch die Nummer eures Google-Kontos, die an anderer Stelle normalerweise nicht abrufbar ist. Benötigt wird sie nicht, aber es ist doch interessant zu wissen, dass es eine solche gibt.

Das Datum gibt an, wann ihr euer aktuelles Google-Konto erstellt habt. Wer sich noch dunkel an die Zeit vor GMail erinnern kann, dem wird vielleicht einfallen, dass es zuvor vielleicht noch ein anderes, längst vergessenes Konto gab. Ich persönlich weiß noch sehr genau, dass ich bereits vor GMail ein Google-Konto hatte, damals mit E-Mail-Adressen von web.de, yahoo oder hotmail – ich kann mich aber weder an das Konto noch das an das Passwort erinnern. Mit dem Start von GMail hatte ich mir aber, so werden es damals wohl viele gehandhabt haben, ein neues angelegt.

Vor GMail ließ sich das Google-Konto etwa dafür verwenden, Google Alerts zu nutzen, die Suchmaschinen-Einstellungen zu speichern oder auch Experimente in Google Labs zu aktivieren. Manch einer wird sich vielleicht noch daran erinnern können.

