Google TV Streamer: Das ist der Chromecast-Nachfolger ; neue Entertainment- und Smart Home-Zentrale (Video)

Früher als erwartet hat Google den Google TV Streamer vorgestellt, mit dem man sich im Streamingbereich neu aufstellen und den altehrwürdigen Chromecast ablösen möchte. Die in den letzten Wochen mehrfach geleakte Streamingbox bringt nicht nur einen völlig veränderten Formfaktor, sondern auch aktualisierte Hardware sowie Smart Home-Kompatibilitäten. Erhältlich ist das Produkt allerdings noch nicht.



Google hat den Google TV Streamer vorgestellt, den man selbst als Entertainment- und Smart Home-Zentrale bezeichnet. Damit ist dann auch gleich begründet, warum man sich vom über Jahre gepflegten Formfaktor des Chromecast verabschiedet und nun den neuen Anlauf startet. Durch das Betriebssystem Google TV sind sich die beiden Produkte zwar gar nicht so unähnlich und auch die Fernbedienung hat sich nur marginal verändert, aber dennoch hat der Newcomer ein anderes Einsatzgebiet.

Unter der Haube des Google TV Streamer hat man im Vergleich zum deutlich schlankeren Chromecast nachgelegt und einen um 22 Prozent schnelleren Prozessor mit einem doppelt so großen Arbeitsspeicher verbaut. Der Hauptspeicher ist mit 32 Gigabyte weiterhin recht überschaubar, aber da man schon das Wörtchen „Stream“ im Produktnamen trägt, wird man das wohl nicht ändern wollen. Außerdem ist eine Unterstützung für Dolby-Atmos 3D-Lautsprecher an Bord. Bei allen Upgrades kann man aber auch fragen, ob es mit deutlich mehr Platzangebot nicht noch etwas mehr Upgrades hätten sein können.

Echte Unterschiede gibt es bei den Anschlussmöglichkeiten. Der Streamer lässt sich natürlich weiterhin bei WLAN einbinden, aber auch ein Ethernet-Anschluss ist vorhanden. Angebunden wird es an den Smart TV per HDMI, die Stromversorgung erfolgt per USB-C.









Auffällig ist, dass der Streamer schon in der Ankündigung immer wieder als „Google TV Streamer 4K“ bezeichnet wird, auch wenn es sich nicht im offiziellen Produktnamen befindet. Das darf man als kleinen Hinweis auf eine kommende HD-Version verstehen. Das Produkt ist übrigens ein „Chromecast-Nachfolger“, denn Google hat angekündigt, die Produktion des Dongles bereits eingestellt zu haben und diesen abverkaufen zu wollen. Achtet daher vielleicht in den nächsten Tagen auf Abverkaufsangebote.

Der Google TV Streamer ist nicht sofort erhältlich, sondern erst ab dem 24. September. Ein weiterer Eintrag in der langen Kette an Hinweisen, dass Google die Produktpräsentation im August doch recht spontan vom Oktober vorgezogen hat. Der Preis liegt bei stolzen 119,99 Euro. Erhältlich sein soll das Gerät zum Verkaufsstart im Google Store, bei Amazon sowie Media Markt und Saturn.

[Google-Blog]