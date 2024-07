Android XR: Googles neue Augmented Reality-Plattform kommt noch – Samsung bestätigt Weiterentwicklung

Google hat im Laufe der Jahre viele Produkte rund um die virtuellen Realitäten gestartet und auch wieder eingestellt, wobei kein einziges den großen Durchbruch erzielen konnte – aber das soll sich ändern. Jetzt haben Google und Samsung gemeinsam bekräftigt, nach wie vor an Android XR zu arbeiten, das noch in diesem Jahr starten soll. Das widerspricht interessanterweise früheren offiziellen Meldungen.



Gemeinsam mit Samsung arbeitet Google bereits seit längerer Zeit an der Plattform Android XR, die man schon vor längerer Zeit mehrfach auf großen Bühnen angekündigt hat. Zuletzt wurde es sehr ruhig um die Plattform und eigentlich dachten wir, dass Googles Einstellung aller VR- und AR-Aktivitäten auch die gemeinsam mit Samsung entwickelte Plattform betroffen hätte – denn immerhin sollte diese schon 2023 starten. Doch das scheint nicht der Fall zu sein.

Denn am Mittwoch hat Samsung während des ‚Unpacked‘-Events verkündet, dass man nach wie vor gemeinsam mit Google an einer XR-Plattform arbeitet, die noch in diesem Jahr starten soll. Weitere Details wurden nicht bekannt und auch „Android XR“ wurde nicht mehr erwähnt, aber es scheint doch sehr wahrscheinlich, dass die neue Plattform auf Android setzen wird und man das Rad nicht schon wieder neu erfinden wird. Die Ankündigung erfolgte auf der großen Bühne und nicht abseits in Interviews.

Es wird interessant sein, ob die neue Plattform tatsächlich noch in diesem Jahr starten kann, wann man diese ankündigen will und wie es mit ersten Produkten in diesem Bereich aussieht. Erst vor einigen Monaten wurde bekannt, dass unter anderem Meta die Google XR-Plattform ablehnt, weil man Googles Bemühungen für zu wenig ambitioniert hält. Bei Samsung scheint man das ganz offensichtlich anders zu sehen…

[9to5Google]