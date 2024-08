Pixel Update: Viele neue Pixel 9-Infos, Pixel Watch 3-Leaks, Buds Pro 2-Infos, Aktionen und vieles mehr

Die nächste Pixel-Woche im August geht zu Ende und war wenige Tage vor dem ‚Made by Google‘-Event natürlich wieder gut gefüllt mit zahlreichen Leaks und Vorabinformationen. Natürlich haben wir euch auch in dieser Woche wieder umfangreich informiert und fassen alle wichtigen Neuerungen im wöchentlichen Pixel Update zusammen. Wir blicken wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage waren rund um die Pixel-Smartphones und das erweiterte Pixel-Portfolio auch diesmal wieder sehr interessant, denn es gab zahlreiche Leaks zu den Pixel 9-Smartphones, zum kommenden Foldable, zur Pixel Watch 3, es gab funktionelle Leaks, Updates und auch offizielles Videomaterial. Es war wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Das sind die Pixel 9-Smartphones

Hier findet ihr alle Informationen zu den Pixel 9-Smartphones, die vorab durchgesickert sind.

» Alle Infos zu den Pixel 9-Smartphones

Das sind die Pixel Watch 3-Smartwatches

Alle Informationen rund um die kommenden Pixel Watch 3-Smartwatches im Überblick.

» Alle Infos zu den Pixel Watch 3-Smartwatches

Das sind die Pixel Buds Pro 2

Alle Informationen zu den kommenden smarten Kopfhörern Pixel Buds Pro 2 im Überblick.

» Alle Infos zu den Pixel Buds Pro 2









So viel kosten die neuen Pixel-Produkte

Google schlägt bei den Preisen für die kommenden Pixel-Produkte ordentlich was drauf. Hier findet ihr die Verkaufspreise in der Übersicht.

» Das sind die neuen Pixel-Preise

Pixel 9-Smartphones starten mit Android 14

Wie konnte es nur passieren, dass ausgerechnet die neuen Pixel-Flaggschiffe nicht mit einer aktuellen Android-Version auf den Markt kommen?

» Warum starten die Pixel 9-Smartphones mit Android 14?

Pixel 9-Vorbestelleraktionen

Ab Dienstag können die Pixel 9-Smartphones vorbestellt werden. Wir zeigen euch schon jetzt, welche Vorbestelleraktionen es gibt.

» Das sind die Pixel 9-Vorbestelleraktionen

Neues Pixel 9 45 Watt-Netzteil

Google wird für die Pixel 9-Smartphones ein neues 45 Watt-Netzteil auf den Markt bringen. Schnell, aber wenig schön.

» Das ist das neue Pixel 9-Netzteil mit 45 Watt









Pixel Watch 3-Werbespot

Der offizielle Pixel Watch 3-Werbespot ist geleakt worden und zeigt uns alle Stärken der neuen Smartwatches, wie sie Google gerne dargestellt hätte.

» Pixel Watch 3-Spot zeigt Smartwatches in voller Pracht

Gemini for Earbuds kommt

Gemini for Earbuds dürfte wohl mit den Pixel Buds Pro 2 Premiere feiern. Jetzt gibt es erste Informationen.

» Pixel Buds Pro 2 erhalten Gemini for Earbuds

Pixel 9 Pro Fold mit Schutzhülle

Das Pixel 9 Pro Fold zeigt sich inklusive Schutzhülle in freier Wildbahn und macht mit dieser einen ganz anderen Eindruck als die bisherigen Leaks ohne diesen Schutz.

» Pixel 9 Pro Fold zeigt sich mit Schutzhülle

Now Playing auf allen Smartphones nutzen

Google bietet die Funktion „Now Playing“ schon seit vielen Jahren als festen Bestandteil auf dem Sperrbildschirm der Pixel-Smartphones an. Mit einer externen App ist es möglich, diese Funktion auch auf anderen Smartphones zu nutzen.

» So könnt ihr das Pixel-‚Now Playing‘ auf allen Smartphones nutzen









Pixel-Update wird ausgerollt

Google hat das Pixel-Update für den Monat August veröffentlicht, das seit Dienstag für alle Nutzer mit aktuellem Pixel-Smartphone ausgerollt wird.

» Google rollt das Pixel-Update für August aus

Pixel Watch 3 mit stärkerem Akku

Es gibt neue Infos zu den Pixel Watch 3-Akkus. Während sich die Kapazität bei der kleinen Variante im Vergleich zum Vorgänger nicht unterscheidet, ist dieser in der größeren Variante (glücklicherweise) deutlich größer bemessen.

» Alle Infos zur Akku-Kapazität der Pixel Watch 3-Smartwatches

