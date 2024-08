Gemini Update: Neue Funktionen kostenlos aktivieren, der perfekte Prompt, neue Earbuds-KI und mehr

Googles KI-Plattform Gemini dürfte in den nächsten Tagen eine große Rolle spielen und einige Ankündigungen erhalten. Aber auch zuletzt gab es bereits vieles zu berichten oder zu optimieren: Natürlich haben wir euch auch in den letzten sieben Tagen wieder zeitnah über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in diesem Artikel wie gewohnt übersichtlich zusammenfassen. Hier gibt es kurz und knapp unser wöchentliches Gemini Update.



Googles Gemini-Projekt ist schon seit dem vergangenen Jahr, damals noch unter anderem Namen, DAS Fokusprodukt des Unternehmens und war auch in dieser Woche wieder durch neue Produkte und Ankündigungen in den Medien zu finden. Wir haben euch bereits die neue Earbuds-KI vorgestellt, den Verbleib des Google Assistant thematisiert und Googles Prompt-Tipps übersetzt. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini-Funktionsumfang erweitern

Mit den Gemini-Erweiterungen lässt sich der Funktionsumfang des KI-ChatBots schon heute erweitern, ihr müsst lediglich eine Reihe von Schaltern in den Einstellungen umlegen. Anschließend erhaltet ihr Zugriff auf Funktionen rund um Workspace, YouTube, YouTube Music, Maps und einige weitere wichtige Plattformen.

» So könnt ihr die Gemini-Erweiterungen aktivieren

Der perfekte Gemini-Prompt

Um das meiste aus dem KI-ChatBot Gemini herauszuholen, spielt der Prompt eine sehr wichtige Rolle. Googles Team hat jetzt eine ganze Reihe von Tipps gegeben, wie der perfekte Prompt aufgebaut sein sollte, was dieser enthalten muss, wie sich dieser optimieren lässt und mehr. Natürlich mit einigen Beispielen unterlegt. Es gibt sogar ein ganzes Gratis-Buch zum Download.

Pixel Buds Pro 2 mit Gemini-Update

Mit dem Start der Pixel Buds Pro 2 dürfte Google das neue Produkt ‚Gemini for Earbuds‘ einführen, das sich jetzt erstmals in einem Teardown gezeigt hat. Dabei handelt es sich wohl um eine spezielle Gemini-Variante, mit der der Google Assistant auf den smarten Kopfhörern abgelöst werden soll. Ganz anders als im Smart Home:

» Google bringt schon bald ‚Gemini for Earbuds‘

Gemini wird Google Assistant nicht ersetzen

Googles Strategen haben jetzt erklärt, dass der Google Assistant tatsächlich noch für längere Zeit bestehen bleibt – nämlich im Smart Home. Dort soll es auch in Zukunft bei den Smart Displays und Smart Speakern beim Google Assistant statt bei Gemini bleiben. Die Gründe werden zwar erklärt, aber dennoch kann man über diese Entscheidung und die Abtrennung zwischen Gemini und Assistant eigentlich nur staunen.

» Google Assistant bleibt im Smart Home bestehen

