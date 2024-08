Smart Home: Gemini wird den Google Assistant nicht ersetzen – bleibt auf Smart Speaker und Smart Displays

Google arbeitet mit Hochdruck daran, den Funktionsumfang und die Reichweite von Gemini auszubauen, wobei das neue Tool in den letzten Monaten an vielen Stellen bereits den Google Assistant ersetzt hat. Jetzt hat Google verraten, wie es im Smart Home-Bereich weitergehen soll und dabei durchaus überrascht: Man hält am Google Assistant fest.



Google hat Gemini bereits auf Millionen Android-Smartphones gebracht und eine Brücke zum Google Assistant geschaffen, der in einigen Bereichen einspringen und Aufgaben übernehmen kann. Dabei wurde stets betont, dass man grundsätzlich am Google Assistant festhalten möchte – was bei Google meist einfach nur heißt, dass das Produkt am Ende ist, aber man dies noch nicht verkünden möchte. Jetzt schafft man allerdings Fakten und hat verkündet, dass der Google Assistant zunächst als Smart Home-Unterstützung erhalten bleiben soll.

Während Gemini an vielen Stellen im Ökosystem zu finden ist, sollen die Smart Speaker und Smart Displays aus dem Hause Nest weiterhin bei Google Assistant bleiben. Es soll eine „aktualisierte Version des Google Assistant“ erscheinen, die als Unterstützung auf die Gemini-KI zugreifen kann. Statt also das Paket Gemini-Assistant zu bringen, hat man sich für Assistant-Gemini entschieden. Damit die Nutzer dies auch bemerken, erhält der Google Assistant eine neue Stimme, die sich von der Gemini-Stimme unterscheidet.

Als Begründung liefert man unter anderem die Erklärung, dass der Google Assistant eher für allgemeine Anfragen zu Fakten erhalten bleiben soll oder das Smart Home steuern soll, während Gemini ein persönlicherer Assistent sein soll. Gemini ist also ein Assistent, während der Assistant kein Assistent ist, sondern eine KI-ähnlich Plattform ist, die sich auf Wissen und Funktionalität stützt. Ergibt natürlich Sinn 🙂

