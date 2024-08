Google Chromecast: Erfolgreicher Dongle wird endgültig eingestellt – Google TV Streamer gehört die Zukunft

Mit dem Google Chromecast hat Google vor über zehn Jahren ein echtes Erfolgsprodukt aus dem Boden gestampft, das sich im Laufe der Jahre über 100 Millionen Mal verkauft hat. Doch jetzt endet diese Erfolgsgeschichte, denn anlässlich der Vorstellung des Google TV Streamer hat man das Ende des Chromecast angekündigt. Dieser wird nur noch abverkauft.



Als ich hier im Blog erst vor wenigen Tagen über das Aus des Chromecast spekuliert hatte, gab es noch böse Kommentare, aber jetzt wurden Fakten geschaffen: Google hat das Ende des Chromecast bekannt gegeben. Die Produktion des Dongles wurde bereits eingestellt und es werden nur noch die Restbestände abverkauft, wobei sich das je nach Region und Händler natürlich unterscheiden kann. Damit endet die Geschichte eines der erfolgreichsten Google Hardware-Produkte.

Der neue Google TV Streamer wird die Nachfolge des Chromecast antreten, wobei bis auf den veränderten Formfaktor und den neuen Namen gar nicht so viele Unterschiede bestehen. Denn auf beiden Geräten findet sich Google TV und natürlich auch die Cast-Funktionalität, beide werden an den Smart TV angeschlossen und beide per Fernbedienung gesteuert. An der Nutzung wird sich also erst einmal nicht viel ändern. Stattdessen gibt es technische Verbesserungen sowie neue Google TV-Funktionen.

Wir dürfen gespannt sein, ob das Aus des Chromecast auch mittelfristig das Ende der Dongle-Form bedeutet. Denn wenn die Technologie weitere Fortschritte macht, ist sicherlich auch wieder ein „Google TV Streamer Dongle“ oder Ähnliches denkbar. Jetzt hat man erst einmal die Chance genutzt, sich von dem seit langer Zeit nicht mehr passenden Markennamen Chromecast zu verabschieden.

