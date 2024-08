Google TV Streamer: Das ist die neue Fernbedienung – Google erklärt die wichtigsten Verbesserungen

Mit dem vor wenigen Tagen vorgestellten Google TV Streamer will Google den eigenen Streaming-Ambitionen noch einmal neuen Schwung verleihen und setzt dabei auf einen ganz neuen Formfaktor. Auch die Fernbedienung für das Google TV-Gerät durfte noch einmal auf das Reißbrett und hat einige Verbesserungen erfahren, die den Nutzern wohl positiv auffallen werden. Allen voran die weniger abgerundete Rückseite.



Wir haben gestern über das Design des Google TV Streamers berichtet, das mit seiner Pillenform einige Vorteile bringt. Aber auch bei der Fernbedienung gab es Veränderungen, die man stolz verkünden kann: Auffällig ist natürlich, dass die Fernbedienung etwas in der Größe gewachsen ist und dadurch besser in den Händen liegen soll als der Vorgänger. Den zusätzlichen Platz hat man dafür genutzt, die Lautstärketasten auf die Vorderseite zu bringen, die bisher als festere Klicktasten am Rand platziert waren.

Außerdem will man die Abrundung auf der Rückseite der Fernbedienung optimiert haben. Diese sieht zwar schick aus und lässt die Fernbedienung gut in der Hand liegen, sorgt aber auch für eine wacklige Bedienung auf einer flachen Oberfläche. Das will man mit dem optimierten Design behoben bzw. zumindest weitgehend optimiert haben. Mir wäre zwar niemand bekannt, der eine Fernbedienung bei der Nutzung nicht in die Hand nimmt, aber es scheint wohl ein wichtiges Thema zu sein.

Abseits dessen hält man die Fernbedienung weiterhin für perfekt und hat keine weiteren Verbesserungen vorgenommen. Der neu dazugekommene „Magic Button“ zählt nicht wirklich als Hardware-Verbesserung zu sehen, sondern ist nur eine frei belegbare Verknüpfung für die Lieblings-App.

[9to5Google]