Google Chrome: Starke neue KI-Funktionen kommen – bringen Lens-Analyse, Produktvergleich und mehr

Auch in Google Chrome kommt man an der Künstlichen Intelligenz nicht mehr vorbei, die nach vielen Jahren im Hintergrund jetzt auch einen ganzen Schwung neuer sichtbarer Funktionen erhält. Die jüngste Update-Welle bringt Google Lens tief in den Browser, integriert eine starke Suchfunktion für den Browserverlauf sowie einen Tab-Vergleich, der hauptsächlich für Onlineshopper interessant ist.



Google integriert die KI-Funktionen jetzt deutlich sichtbarer in alle Produkte, als das bisher der Fall gewesen ist. Denn spätestens seit Gemini (früher Bard) muss KI sichtbar sein und auch solche bezeichnet werden, um die Nutzer von den neuen Funktionen zu überzeugen – zumindest scheint man das bei Google noch so zu sehen. Wir haben euch die neuen KI-Features in Google Chrome bereits ausführlich vorgestellt und hier findet ihr eine schnelle Zusammenfassung.

Google Lens als ‚Circle to Search‘

Mit einer neuen, von ‚Circle to Search‘ inspirierten, Funktion haben Nutzer die Möglichkeit, einen beliebigen Bereich einer Webseite auszuwählen und diesen zur Auswertung an Google Lens zu senden. Die Ergebnisse werden in einer Seitenleiste geöffnet und dort gleich verwendet werden. Im obigen Video könnt ihr die neue Funktion bereits sehen, die in den nächsten Tagen ausgerollt werden soll.

Tab-Vergleich für Onlineshopper

Mit dieser neuen Funktion lassen sich die Inhalt aus mehreren Tabs miteinander vergleichen. Die KI sucht nach strukturierten Informationen oder stellt diese selbst zusammen, um diese mit den Inhalten aus weiteren Tabs vergleichbar zu machen. Hauptsächlich soll das für den Produktvergleich in Onlineshops genutzt werden.

Browserverlauf smart durchsuchen

Der Browserverlauf lässt sich direkt aus der Adressleise heraus durchsuchen. Was bisher nur per URL- oder Titel-Bestandteil möglich war, kann zukünftig (zuerst auf US-Englisch) auch Fragen verstehen. Im Beispiel ist zu sehen, dass ihr die Adressleiste nach einem Ice Cream-Shop fragen könnt, nach dem ihr letzte Woche gesucht habt.

