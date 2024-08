Pixel 9 Pro Fold: Googles neues Smartphone zeigt sich in freier Wildbahn – Schutzhülle macht den Unterschied

Schon nächste Woche wird Google das Pixel 9 Pro Fold vorstellen, das zuletzt wenig überraschend immer wieder geleakt wurde und sich auf zahlreichen Fotos gezeigt hat. Jetzt gibt es ein neues Foto des faltbaren Smartphones, das dieses erstmals in freier Wildbahn und mit der von Google zusätzlich angebotenen Schutzhülle zeigt. Allein durch das Kaschieren des Kamerablocks ergibt es ein ganz anderes Bild.



Wir haben euch erst vor wenigen Tagen den deutschen Werbespot für das Pixel 9 Pro Fold gezeigt, in dem das neue faltbare Smartphone in allen Details und voller Pracht zu sehen ist. Dennoch ist es natürlich so, dass die Smartphones im Marketing stets ohne zusätzlich zu erwerbende und austauschbare Schutzhülle zu sehen ist. Gerade bei den aktuellen „fetten“ Kameraklötzen könnten diese aber einen großen Unterschied machen, was beim Pixel 9 Pro Fold besonders deutlich wird. Schaut euch dazu einfach obiges Bild der vollständigen Öffnung an, bei der die Nutzung auf einer flachen Oberfläche sicherlich kein Spaß macht.

Jetzt ist ein Foto des echten Smartphones in freier Wildbahn aufgetaucht, das dieses inklusive Schutzhülle zeigt. Diese ist stark genug, um den gesamten Kamerablock auszugleichen und dafür zu sorgen, dass eine ebene Oberfläche entsteht. Das ist nicht weiter ungewöhnlich, aber macht dennoch einen großen Unterschied. Damit wird wohl deutlich, dass ihr gerade beim geplanten Kauf des Pixel 9 Pro Fold auch eine Schutzhülle erwerben solltet.

Es ist zu erwarten, dass es in den nächsten Tagen noch weitere Fotos des faltbaren Smartphones in freier Wildbahn geben wird, denn wenn es erst einmal aus den geschlossenen Räumen herausgelassen wird, werden es auch andere fotografieren oder bereits Berichte verfassen 🙂

» Pixel 9 Pro Fold: Deutscher Werbespot geleakt – verrät viele Details zum dünnsten Foldabe (Video & Galerie)

» Pixel Buds Pro 2 & Gemini: Google startet ‚Gemini for Earbuds‘ – soll Google Assistant ablösen (Teardown)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 4.08.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!