Google TV Streamer: Deutlich teurer als der Chromecast – so viel soll Googles neue Streamingbox kosten

Google könnte schon in wenigen Tagen den neuen Google TV Streamer vorstellen und mit diesem erstmals seit langer Zeit wieder in den Markt der Streamingboxen einsteigen. Zuletzt sind bereits einige technische Details bekannt geworden sowie Marketingbilder geleakt, doch gerade in diesem Bereich dreht sich natürlich viel um den wohl wichtigsten Fakt: Die Zahl auf dem Preisschild.



Mit dem Google TV Streamer dürfte Google den Chromecast beerben und den (zu) schlanken Dongle möglicherweise einstellen wollen. Über die Zukunft des Chromecast ist bisher nichts bekannt, doch wenn man den im Vergleich recht günstigen Dongle durch ein solches Gerät ersetzen möchte, sollte natürlich auch der Preis passen. Das scheint laut eines Leaks aber nicht unbedingt der Fall zu sein, denn Google ruft einen stolzen UVP auf.

Laut einem neuen Leak soll der Google TV Streamer in Frankreich 119,99 Euro kosten. Es ist anzunehmen, dass der deutsche Preis nicht sehr weit von diesem entfernt ist bzw. der gleiche Verkaufspreis aufgerufen wird. Eine stolze Summe für ein Gerät, das eigentlich nur das im Vergleich schlanke Betriebssystem Google TV ausführen soll. Zwar sind zuletzt bereits Informationen zu einer möglichen Smart Home-Kompatibilität als Threads-Hub aufgetaucht, der Umfang dieser zusätzlichen Funktionen ist aber noch nicht vollständig bekannt.

Zum Vergleich: Einen Chromecast mit Google TV HD erhaltet ihr schon ab 39,99 Euro oder in der 4K-Variante ab 69,99 Euro – und das sind nur die UVP ohne Angebote.

