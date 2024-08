Tolle Deals für sonnige Tage: Google Store bietet noch starke Rabatte auf Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a und mehr

Im deutschen Google Store gibt es nur noch an diesem Wochenende Tolle Deals für sonnige Tage, in deren Rahmen ihr beim Kauf eines aktuellen Pixel-Smartphones einiges an Geld sparen könnt. Zusätzlich zu den Rabatten gibt es kostenlose Pixel Buds oben drauf. Natürlich will man damit die Lager für die kommenden Produkte leeren, aber als interessierter Pixel-Nutzer kann man diese Bundle-Aktionen durchaus mitnehmen.



Im deutschen Google Store gibt es bis einschließlich 12. August, diesen Montag, einige Aktionen unter dem Slogan „Tolle Deals für sonnige Tage“, die sowohl aus deutlichen Preissenkungen für die Pixel 8-Smartphones als auch aus Bundle-Angeboten bestehen. Aber auch die Eintauschprämien hat man noch einmal deutlich angehoben, um den Nutzern den Wechsel auf ein Pixel schmackhaft zu machen. Die Liste der Aktionen ist wirklich lang, schau da einfach einmal vorbei.

Die Hightlight-Aktionen sind 300 Euro Rabatt auf das Pixel 8 Pro, 200 Euro auf das Pixel 8 sowie 50 Euro auf das Pixel 8a.

Natürlich müsst ihr bedenken, dass Google schon am Dienstag die neuen Pixel-Smartphones vorstellt, aber wie ich bereits hier im Blog geschrieben hatte, sind die Pixel 8-Smartphones vielleicht besser als ein Pixel 9.

