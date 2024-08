YouTube Premium: Neue Funktion lässt die Nutzer gut schlafen – so könnt ihr den Sleep Timer jetzt nutzen

Zahlende Nutzer von YouTube Premium haben immer wieder die Möglichkeit, neue Funktionen der Videoplattform zu testen und diese exklusiv für einen begrenzten Zeitraum freizuschalten. Jetzt gibt es wieder ein neues Experiment, das die Nutzer im wahrsten Sinne des Wortes gut schlafen lassen soll: Der Sleep Timer soll dafür sorgen, dass die Wiedergabe automatisch endet.



Vor allem von Fernsehern kennt man die Funktion, dass sich diese nach einer langen Interaktivität von selbst abschalten können. Wenn man etwa ein bis zwei Stunden keine Aktion durchführt, kann ein Countdown für das automatische Abschalten starten. Kann praktisch oder nervig sein, je nachdem. Jetzt erhält auch YouTube eine solche Funktion, die zuerst von zahlenden YouTube Premium-Abonnenten ausprobiert werden kann.

In einem neuen Experiment auf dieser Seite lässt sich das Feature „Sleep Timer“ aktivieren. Diese soll dafür sorgen,, dass ein Video nach einem gewissen Zeitraum der Inaktivität von selbst pausiert wird. Das gilt sowohl für ein sehr langes Video als auch für Playlisten mit automatischer Fortsetzung. Das funktioniert sowohl am Desktop als auch am Smartphone, vom Smart TV ist zumindest in der aktuellen Beschreibung keine Rede. Ob beispielsweise das Bewegen des Cursors als Interaktion gilt, hat man noch nicht verraten.

Ich denke, dass dieses Feature nicht nur für die Nutzer selbst, sondern in erster Linie auch für Google interessant ist. Denn wenn der Nutzer schläft, muss natürlich kein Video laufen, sodass Bandbreite gespart werden kann. Aber auch Werbespots, die den Nutzer aufgrund des Wegdösens gar nicht mehr erreichen, will man natürlich verhindern. Es ist anzunehmen, dass diese Funktion nach dem Testlauf, der bis zum 2. September läuft, schon bald für alle Nutzer freigeschaltet wird.

» YouTube: Schwebendes Video am Desktop – so lässt sich der Bild-in-Bild-Modus im Chrome-Browser nutzen