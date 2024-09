Pixel Update: So funktionier der Tensor und das Pixel Fold, Gemini-Upgrade, Pixel Watch-Reparatur und mehr

Die letzte volle Pixel-Woche im September geht langsam zu Ende und hat uns auch diesmal wieder viele interessante Einblicke und neue Informationen gebracht. Wir haben euch die Funktionsweise des Tensor erklärt, über das Gemini-Upgrade berichtet, über die Pixel Watch-Reparatur, das Diagnostic Tool und auch schon die Pixel 10-Smartphones. Wir blicken wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update zu einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage waren rund um die Pixel-Smartphones und das erweiterte Pixel-Portfolio auch diesmal wieder sehr interessant, denn es gab bereits Ausblicke auf die Pixel 10-Smartphones, auf kommende Pixel Watch-Generationen, leider einige Problemchen und viele Einblicke. Es war wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

So funktioniert die Tensor G4-Kühlung

Google erklärt ausführlich wie die Kühlung des Tensor G4 effizient funktioniert. Dafür kommt eine Art „Dampfkammer“ zum Einsatz, die sich über die gesamte Rückseite zieht.

» So funktioniert die Kühlung des Tensor G4

Staub im Pixel-Kameraglas?

Ohoh, das klingt nicht gut. Mehrere Nutzer berichten davon, dass sich unter dem Kameraglas der Pixel 9-Smartphones Staub befindet. Das ist aber nicht nur ein Schönheitsmakel bei einem teuren und staubdichten Gerät, sondern kann natürlich auch das Kamerabild beeinflussen.

» Nutzer berichten von Staub im Pixel 9-Kameraglas









Google Assistant verweigert Pixel Buds-Benachrichtigungen

Der Google Assistant kann auf den Pixel Buds standardmäßig keine Benachrichtigungen mehr vorlesen. Den Grund findet ihr am Ende dieses Artikels.

» Google Assistant liest keine Benachrichtigungen mehr auf den Pixel Buds

Diese Pixel 10-Smartphones kommen im nächsten Jahr

Schon jetzt gibt es einen umfangreichen und wohl zuverlässigen Ausblick auf die Pixel 10-Smartphones, die uns im nächsten Jahr erwarten.

» Diese Pixel 10-Smartphones wird Google bringen

Diagnostic Tool auf Pixel-Smartphones nutzen

Das Pixel Diagnostic Tool ist auf den Pixel-Smartphones gut versteckt, lässt sich mit etwas Grundwissen aber leicht aufrufen und ermöglicht eine Diagnose vieler Komponenten und Sensoren.

» So könnt ihr das Pixel Diagnostic Tool nutzen

Pixel 9 Pro Fold ist das dünnste Foldable am Markt

Das Pixel 9 Pro Fold ist nach Googles Angaben das dünnste Foldable der Welt. Jetzt erklärt man, wie man diesen Meilenstein erreichen und die Konkurrenz in diesem Punkt überholen konnte.

» So hat Google das Pixel 9 Pro Fold so dünn bekommen

Pixel Watches erhalten Wear OS 5

Google hat mit dem Rollout von Wear OS 5 auf die Pixel Watches der ersten und zweiten Generation begonnen. Damit sind nun wieder alle Geräte auf dem gleichen Softwarestand.

» Google verteilt Wear OS 5 für die Pixel Watches









Darum kann Google keine Pixel Watch reparieren

Bisher ist es für Google nicht möglich, eine Pixel Watch zu reparieren. Jetzt hat man erklärt, warum das so ist. Gleichzeitig stellt man aber auch in Aussicht, das eine solche Reparatur in Zukunft endlich möglich sein soll. Die Details und die Begründung sind interessant.

» Google will Pixel Watches zukünftig reparieren können

Gemini ersetzt Google Assistant auf Pixel Buds

Es war zu erwarten und jetzt hat Google es offiziell gemacht: Der Google Assistant wird auf den Pixel Buds durch Gemini ersetzt. Damit erklärt sich auch, warum der Assistant plötzlich einen eingeschränkten Funktionsumfang hat und unter anderem keine Benachrichtigungen mehr vorlesen konnte.

» Pixel Buds: Gemini ersetzt Google Assistant

» Änderungen bei den Pixel Buds-Benachrichtigungen

Letzte Aktualisierung am 26.09.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!