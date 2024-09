Pixel 9-Smartphones: Nutzer berichten von Staub unter dem Kameraglas – lässt sich nicht entfernen (Video)

Google hat vor wenigen Wochen die Pixel 9-Smartphones auf den Markt gebracht, mit denen man an vielen Stellen nachgelegt hat und bisher allgemein gute Kritiken einfahren konnte. Doch jetzt gibt es Berichte von Nutzern, dass einige Geräte wohl mit Staub unter dem Kameraglas ausgeliefert werden. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern dürfte auch die Fotoqualität beeinflussen.



So war die IP-Zertifizierung natürlich nicht gedacht: Googles Pixel 9-Smartphones sind sowohl spritzwasserdicht als auch staubdicht und sollten somit beides weder in das Gerät noch unter das Kameraglas lassen. Das hilft allerdings nicht viel, wenn das Smartphone mit Staub unter dem Kameraglas ausgeliefert wird und dieser daher auch nicht entfernt werden kann. Dabei handelt es sich meist um kleine Staubpartikel, die auf den ersten Blick gar nicht auffallen, in der Detailbetrachtung aber dennoch gut sichtbar sind.

Zum Teil soll sich der Staub auch unter dem Display befinden, was zumindest auf den Fotos aber nicht ganz so problematisch aussieht – wenn auch natürlich bei einem Smartphone der erwarteten Qualität eines Pixel nicht sein darf. Google soll als Reaktion darauf wohl Austauschgeräte angeboten haben, bei denen dasselbe Problem zu beobachten ist. Schaut euch einmal die weiteren bei Android-Hilfe veröffentlichten Fotos sowie die Diskussion an.

Sind noch mehr Nutzer von diesem Problem betroffen und wenn ja, wie ist Google bzw. der Händler mit dem Problem umgegangen? Ich tippe zwar auf Einzelfälle, aber wenn es bei einem Nutzer gleich mehrere Geräte sind und dann Austauschgeräte ebenfalls davon betroffen ist, wankt diese Theorie natürlich.

[Android-Hilfe]

