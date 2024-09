Google-Gründer ist wieder da: Sergey Brin arbeitet nahezu täglich an Googles Künstlicher Intelligenz

Google-Gründer Sergey Brin hat schon seit mehreren Jahren keine hervorgehobene Position mehr in dem von ihm gegründeten Unternehmen oder der Alphabet Inc, scheint sich aber dennoch nach wie vor aktiv einzubringen. In einem Interview hat Brin nun verraten, dass er nach wie vor nahezu täglich bei Google an der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz arbeitet. Und das natürlich nicht unbedingt aus finanziellen Interessen.



Die beiden Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin gehören seit vielen Jahren zu den reichsten Menschen der Welt und dürften daher eher weniger finanziellen Anreizen erliegen, sondern ihrer Aufgabe aus reinem Interesse nachgehen. Schon Anfang 2023 wurde bekannt, dass die beiden Google-Gründer zu ihrem Unternehmen zurückgekehrt sind und es für die herausfordernden KI-Zeiten wieder auf die Spur bringen sollen – was bekanntlich zu einem riesigen KI-Produktfeuerwerk rund um Gemini und Bard führte.

Doch Brins Aufgabe war wohl nicht temporärer Natur, denn er arbeitet auch weiterhin nahezu täglich bei Google an der Künstlichen Intelligenz. Das hat er jetzt in einem Interview bekanntgegeben, ohne allerdings zu verraten, welcher Arbeit er genau nachgeht. Ob er tatsächlich selbst in die Tasten greift, Forschungsarbeiten unterstützt oder (namentlich nicht erwähnte) Führungsaufgaben übernimmt, wissen wir nicht. Dafür kennen wir seine Motivation, die man als einen Mix aus Neugier und Pioniergeist betrachten kann.

Laut Brin ist die Künstliche Intelligenz ein solch aufregendes Feld, dass er dabei sein möchte. Die Künstliche Intelligenz ist ein „sich sehr schnell entwickelndes Feld“, das schon jetzt einen „enormen Mehrwert für die Menschheit“ hat. Weiterhin erklärt er, dass die Künstliche Intelligenz in Zukunft wohl keine gesteigerte Rechenpower mehr benötigen wird, denn die Algorithmen werden immer weiter optimiert, sodass der Energiebedarf eher sinkt, statt weiter zu steigen.

Das letzte bekannte Projekt, bei dem die Mitarbeit Brins bekannt ist, war übrigens Google Glass.

[TechCrunch]