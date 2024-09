Pixel-Smartphones: So könnt ihr das versteckte Diagnostic Tool aufrufen und verwenden (Screenshots)

Google will es den Nutzern der Pixel-Smartphones zukünftig erleichtern, ihr Gerät selbst zu reparieren oder zumindest kleinere Probleme zu beheben. Um diese überhaupt aufzuspüren, befindet sich auf allen Pixel-Smartphones das versteckte Pixel Diagnostic Tool, mit dem sich Sensoren und weitere Komponenten auf Funktionsfähigkeit überprüfen lassen. Wir zeigen euch, wie ihr es starten könnt.



Smartphones sind zwar ein Alltags-Gegenstand, aber dennoch ein kleines Wunderwerk der Technologie: Denn es werden viele starke Komponenten auf engsten Raum gepackt, in schlanken Geräten verbaut, sollen dennoch in allen Umgebungen widerstandsfähig sein und viele Torturen überstehen. Kein Wunder, dass die smarten Helferlein irgendwann auch mal einen Defekt haben könnt. Sollte euer Smartphone trotz Defekt weiter nutzbar sein, müsst ihr aber nicht gleich in den Handyshop laufen, sondern könnt das Problem erst einmal selbst lokalisieren.

Zu diesem Zweck hat Google im vergangenen Jahr den neuen Pixel Diagnostic Tool gestartet, das eigentlich ein Bestandteil des Pixel-Reparaturmodus angekündigt und auf die Smartpones gebracht. Wir haben euch diesen Modus bereits vorgestellt, der sowohl für Nutzer als auch den beauftragten Bastler hilfreich sein kann: Nutzer versteckten ihre Daten und der Bastler erhält ein Diagnose-Werkzeug. Dieses ist auf allen Pixel-Smartphones vorhanden, aber normalerweise nur im Reparaturmodus am Homescreen zu finden.

Aber auch im Standardmodus gibt es die Möglichkeit, diese App aufzurufen und zu ihrem eigentlichen Zweck zu verwenden. Denn ihr könnt damit die wichtigsten Komponenten des Smartphones testen und somit herausfinden, wo das Problem liegt. So lässt sich etwa ein defekter Sensor erkennen, mögliche Totstellen auf dem Display, Soundprobleme lokalisieren, Probleme mit dem Fingerabdruckscanner, dem Mikrofon, der Kamera und einigem mehr erkennen.









Vor und nach einer Reparatur sollten Sie die Funktionsfähigkeit Ihres Geräts prüfen. Wenn Sie auf Ihrem Google Pixel-Gerät eine Diagnose durchführen möchten, können Sie die Diagnose-App aufrufen. Die Diagnose-App für Google Pixel ist in jedem Pixel Smartphone integriert und hilft Ihnen dabei, die Funktionsfähigkeit Ihres Smartphones zu beurteilen.

So könnt ihr den Pixel-Reparaturmodus starten

Es ist wichtig, dass das Smartphone eine Internetverbindung hat Öffnet jetzt die Telefon-App Tippt die Nummer *#*#7287#*#* ein Ein Abheben ist nicht notwendig, die App wird sofort gestartet Folgt den Anweisungen auf dem Display, um die einzelnen Komponenten durch die zahlreichen verfügbaren Tests zu überprüfen

Die App steht nur in englischer Sprache zur Nutzung bereit und sollte nach offiziellen Angaben in allen Ländern angeboten werden, in denen die Smartphones verkauft werden. Solltet ihr die App aus irgendeinem Grund nicht nutzen können, schaut vielleicht einmal im dazugehörigen Handbuch nach. Hier findet ihr das Handbuch zur App.

