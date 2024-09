Google Maps: Markierung für Unternehmensprofile mit gefälschten Rezensionen oder Bewertungen

Mit der Kartenplattform Google Maps werden sehr viele Bereiche abgedeckt, wobei die Sterne-Bewertungen und Rezensionen sowohl für viele Nutzer als auch betroffene Unternehmen eine wichtige Rolle spielen. Jetzt scheint man einen interessanten Weg gefunden zu haben, mit gefälschten Rezensionen umzugehen, die Unternehmen in ein besonders gutes oder besonders schlechtes Licht rücken sollen.



Fake-Reviews sind auf vielen Internetportalen ein Problem, denn diese werden seit Jahren im großen Stil in Onlineshops, Unternehmensbewertungen, Hotelbewertungen und natürlich auch bei Google Maps teils professionell erstellt. Das Ziel ist es natürlich, das eigene Produkt oder Unternehmen in den Himmel zu loben oder umgekehrt – was deutlich verwerflicher ist – einen Konkurrenten mit negativen Reviews zu bombardieren. Google Maps hat schon im vergangenen Jahr ausführlich erklärt, wie man mit Fake-Reviews umgeht.

Jetzt hat man offenbar damit begonnen, die von Fake-Reviews betroffenen Unternehmenseinträge zu markieren und mit einem entsprechenden Hinweis zu versehen. Nutzer werden darüber informiert, dass an diesem Ort zuletzt vermeintliche Fake Reviews entfernt wurden. Ob diese positiv oder negativ waren, geht aus dem Text nicht hervor – und das ist sicherlich ein großes Problem. Denn gekaufte positive Reviews fallen zwar zurecht auf das Unternehmen zurück, aber wenn man ein Opfer von negativen Fake-Reviews durch ein Konkurrenzunternehmen ist, kommt man vollkommen unschuldig zu dieser als negativ wahrgenommenen Markierung.

Bisher hat Google Maps diese Markierung nicht offiziell angekündigt und somit sind die Details noch nicht ganz klar. Was bekommen die Nutzer tatsächlich zu sehen? Ab welcher Eskalationsstufe erscheint diese Meldung und wie lange bleibt sie erhalten? Für die unzähligen Positive-Reviews-Verkäufer auf Google Maps ist diese neue Markierung sicherlich ein Albtraum

[SERoundTable]