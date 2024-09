Google Maps: Qualitätssprung bei den Satellitenfotos – Künstliche Intelligenz optimiert jetzt das Fotomaterial

Die Satellitenansichten auf Kartenplattformen wie Google Maps sind seit Jahren eine Selbstverständlichkeit und dürften von vielen Nutzern sehr gerne verwendet werden. Jetzt hat Google einen Qualitätssprung angekündigt, der in diesen Tagen in vielen Regionen sichtbar sein sollte. Allerdings hat man nicht die Auflösung der Rohdaten erhöht, sondern auch in diesem Fall einfach die Künstliche Intelligenz um Hilfe gebeten.



Die bei Google Maps und anderen Kartenplattformen verfügbaren Satellitenfotos können sich von Ort zu Ort und auch von Plattform zu Plattform stark unterscheiden, sowohl vom Alter als auch der Qualität. Ganz unvoreingenommen würde ich behaupten, dass Google Maps die besten Fotos hat (zumindest in meinen erforschten Regionen), aber dennoch würde man sich immer noch ein bisschen mehr wünschen. Genau das liefert man den Nutzern jetzt, dank der Künstlichen Intelligenz.

Dank des Cloud Score+ KI-Modell sollen die Satellitenbilder rund um den Globus schärfer als bisher erscheinen und damit global einen sichtbaren Qualitätssprung machen. Aber auch Wolken, Wolkenschatten, Nebel und Dunst soll von dem KI-Modell herausgerechnet werden können, um einzelne Aufnahmen zu verbessern. Es wird betont, dass natürlicher Schattenwurf, Schnee auf den Bergen oder andere Dinge davon nicht berührt werden.

Das Google Maps-Team verspricht einen „helleren und lebendigeren Globus“ sowie einen „klareren und genaueren Blick auf die Erde“. Wie sichtbar der Qualitätssprung sein wird, ist sicherlich von Region zu Region unterschiedlich und kann in den nächsten Tagen beobachtet werden. Eine allgemeine Erhöhung der Bildauflösung wird es wohl auch in Zukunft nicht geben.

