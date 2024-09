Google TV Streamer: Chromecast-Nachfolger ist jetzt erhältlich – Smart Home und Entertainment-Zentrale

Anfang August wurde der Google TV Streamer vorgestellt, der die Nachfolge des mittlerweile eingestellten Chromecast antreten soll und dafür viele zusätzliche Möglichkeiten bietet. Nach einer recht langen Wartezeit ist der Google TV Streamer heute in den Verkauf gestartet und kann sowohl Online als auch im Einzelhandel erworben werden. Damit solltet ihr für die nächsten Jahre des Google-Streamings gerüstet sein.



Der Google TV Streamer ist da! Bereits Anfang August hat Google das neue Streaminggerät vorgestellt, das die Nachfolge des zehn Jahre alten Chromecast antreten soll. Das neue Gerät ist aber nicht nur ein neuer Formfaktor, sondern soll sich als Smart Home- und Entertainment-Zentrale positionieren. Passend dazu gab es erst gestern das Google TV Smart Home-Update, mit dem die Steuerung der smarten Geräte im Haushalt direkt per Fernbedienung am Fernseher realisiert werden kann.

Unter der Haube des Google TV Streamer hat man im Vergleich zum deutlich schlankeren Chromecast nachgelegt und einen um 22 Prozent schnelleren Prozessor mit einem doppelt so großen Arbeitsspeicher verbaut. Der Hauptspeicher ist mit 32 Gigabyte weiterhin recht überschaubar, aber da man schon das Wörtchen „Stream“ im Produktnamen trägt, wird man das wohl nicht ändern wollen. Außerdem ist eine Unterstützung für Dolby-Atmos 3D-Lautsprecher an Bord. Bei allen Upgrades kann man aber auch fragen, ob es mit deutlich mehr Platzangebot nicht noch etwas mehr Upgrades hätten sein können.

Echte Unterschiede gibt es bei den Anschlussmöglichkeiten. Der Streamer lässt sich natürlich weiterhin bei WLAN einbinden, aber auch ein Ethernet-Anschluss ist vorhanden. Angebunden wird es an den Smart TV per HDMI, die Stromversorgung erfolgt per USB-C.

Der neue Google TV Streamer ist ab dem heutigen 24. September bei vielen Händlern verfügbar. Es ist zu erwarten, dass Google die wichtigsten und größten Neuerungen zukünftig hauptsächlich für dieses Gerät anbieten wird. Exklusiv, zeitlich beschränkt exklusiv oder Ähnliches, so wie man das von anderer Google-Hardware kennt. Allein die gesteigerte Rechenpower des neuen Geräts lässt darauf hoffen, dass der Funktionsumfang von Google TV weiter steigen wird.

» Google TV: Neue Smart Home-Steuerung wird ausgerollt – smarte Geräte direkt am Smart TV steuern (Video)

