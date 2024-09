Google TV Streamer: Leaker sichten ein neues Pro-Gerät – Google dürfte Portfolio wohl bald erweitern

Vor wenigen Stunden ist der Google TV Streamer in den Verkauf gestartet und buhlt als Chromecast-Nachfolger um die Gunst der Streamerfreunde. Doch womöglich wird es schon bald ein zweites Produkt der Streamer-Serie geben, denn ein neuer Leak bestätigt nun das, was bereits nach der Präsentation des ersten Geräts erwartet wurde: Es dürfte schon bald mindestens eine weitere Streamer-Variante geben.



Die neue Entertainment- und Smart Home-Zentrale Google TV Streamer ist heute in den Verkauf gegangen. Diese trägt die offizielle Bezeichnung „Google TV Streamer 4K“ und positioniert sich damit klar als Nachfolger des „Chromecast mit Google TV 4K“. Aber auch das jüngere Schwesterprodukt, der „Chromecast mit Google TV HD“ wurde bereits eingestellt und hat bisher keinen Nachfolger erhalten. Das kann sich bald ändern.

Gleich mehrere Quellen haben in diesen Tagen in Onlineshops sowie in Kompatibilitätslisten einen „Google TV Streamer Pro (4K)“ entdeckt. Die Leaker gehen davon aus, dass es schon bald noch ein Pro-Gerät geben wird, das noch mehr Leistung mitbringt. Ich habe hingegen eine andere Theorie, die vielleicht aus aktueller Sicht mehr Sinn ergibt: Meiner Meinung nach ist das aktuelle Produkt die Pro-Version, trägt aber bisher nicht diesen Namen.

Google könnte in einigen Monaten einen „Google TV Streamer HD“ auf den Markt bringen und erst dann die Pro-Bezeichnung für das heute in den Verkauf gelangte Produkt verwenden. Das wäre nicht weiter ungewöhnlich, denn auch der Chromecast mit Google TV hat seinen 4K-Zusatz erst erhalten, als der Chromecast HD auf den Markt gekommen ist. Wie auch immer: Google dürfte das Portfolio bald erweitern, ob nach oben oder nach unten, wird die Zeit zeigen.

