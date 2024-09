Popcorn: Nur nicht poppen! Interaktives Google-Doodle startet – so könnt ihr das Spiel zocken (Screenshots)

Am heutigen 25. September ehrt Google ein Nahrungsmittel, dem wohl die meisten Menschen nicht unbedingt abgeneigt sind, auch wenn sie es vielleicht nicht ganz so oft verzehren: Die Rede ist vom Popcorn, das in den unterschiedlichsten Varianten in vielen Ländern dieser Welt sehr populär ist. Anlässlich eines Jubiläums gibt es heute ein interaktives Spiel, das kurzweilige Unterhaltung verspricht.



Heute ehrt Google das Popcorn mit einem animierten und anschließend interaktiven Doodle. Das Doodle zeigt die Handlung innerhalb einer Popcorn-Maschine oder vielleicht auch einer einfachen Pfanne, in der dieses zubereitet wird. Wir sehen sehr viel Popcorn, einen Erhitzer sowie ein großes Stück Butter. Ein Tap auf den pulsierenden Play-Button startet das Spiel, bei dem ihr nach einem kurzen Tutorial in die Rolle eines der drei Popcorn-Typen schlüpft.

Das Spielprinzip ist schnell erklärt und folgt den üblichen Mustern eines solchen Doodle-Spiels: Ihr steuert eine Spielfigur, in diesem Fall ist es ein Maiskorn, das seine Ziele erreichen muss, ohne selbst zuvor zu einem Popcorn zu explodieren. Dabei dürft ihr nicht die Butter berühren, die ihre Fettspritzer verteilt und dafür sorgen würde, dass die Spielfigur sofort explodiert. Passiert dies, ist das Spiel beendet und ihr könnt noch einmal von vorn beginnen.

Das gesamte Doodle ist in einem sehr sympathischen visuellen Stil gehalten, sodass sowohl das Spiel als auch das Zuschauen unterhaltsam sein kann. Zelebriert wird das Popcorn am 25. September, weil am heutigen Datum im Jahr 2020 in Thailand der größte jemals gebaute Popcornautomat präsentiert wurde.

Gespielt wird gegen ganze 59 Gegner, die entweder von einer KI oder von anderen menschlichen Mitspielern gesteuert werden. Am heutigen Doodle-Tag dürften die 59 Spieler sehr schnell zusammenkommen, sobald das Doodle aber nicht mehr auf der Startseite zu sehen ist und nur noch über das Doodle-Archiv zugänglich ist, könnte es da schon etwas schwerer werden und lange Wartezeiten mit sich bringen.

Googles Doodle-Beschreibung:

Die Ursprünge des Popcorns reichen bis ins frühe 16. Jahrhundert zurück. Da Mais in den mesoamerikanischen Zivilisationen eine so weit verbreitete Nutzpflanze war, stellten viele Kulturen Popcorn her und verwendeten es zur Dekoration ihrer zeremoniellen Gewänder. Der Snack wurde im 19. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten zu einem Grundnahrungsmittel und wurde zunächst als Frühstück mit Milch gegessen! Die allererste Popcornmaschine wurde in den 1890er Jahren erfunden, sodass mehr Menschen in den Genuss des knusprigen Leckerbissens kommen konnten.

Von Bauernhöfen über Jahrmärkte bis hin zu Filmen hat Popcorn seitdem weltweit an Popularität gewonnen. Verschiedene Länder und Regionen haben mittlerweile ihre eigenen Geschmacksvarianten für diesen zeitlosen Snack: Pipoca in Brasilien, Nori-Popcorn in Japan, Za’atar-Popcorn im Nahen Osten, Ahorn-Popcorn in Kanada – die Liste ist endlos!

Ob mit Karamell überzogen, im Kessel gekocht, mit Butter bestrichen oder einfach nur leicht gesalzen, Popcorn ist ein lustiger und leichter Leckerbissen, der immer unglaublich lecker ist.