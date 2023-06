Pixel vs iPhone: Die Smartphones werden beste Freunde – Google startet neue sehenswerte Kampagne (Videos)

Google darf sich mit den Pixel-Smartphones derzeit über steigende Verkaufszahlen und eine wachsende Akzeptanz erfreuen, denn die Geräte haben sich mittlerweile auch als Marke etabliert. Jetzt nimmt man in einer neuen Serie von Werbespots erneut den vermeintlichen Hauptgegner Apple iPhone auf die Schippe – und das auf eine solch nette Art, dass es zuerst kurios wirkt: Das iPhone und das Pixel-Smartphone werden #BestPhonesForever. Ein echtes iPhone-Roasting vom Google-Team.



Faktisch konkurriert Google mit den Pixel-Smartphones mit der befreundeten Android-Konkurrenz, doch tatsächlich hat man einen ganz anderen Gegner im Visier, dem man gerne Marktanteile abnehmen und damit nicht nur die Pixel-Marke, sondern auch das Android-Ökosystem stärken will: Apple. Google orientiert sich in vielen Bereichen rund um die Pixel-Smartphones am iPhone und hat die populären Apple-Smartphones in puncto Funktionsumfang an einigen Stellen überholt. Nicht getriggert fühlen, natürlich gibt es auch Bereiche, in denen das iPhone besser ist.

Schon vor einigen Jahren hat Google mit der Phone X-Kampagne die iPhone-Nutzer direkt angesprochen und diese vom Wechsel überzeugen wollen. In den folgenden Jahren wurde es in diese Richtung eher ruhig und man hatte sich jüngst vor allem darauf konzentriert, Apple von der RCS-Unterstützung zu überzeugen. Vielleicht auch mit Blick auf dieses nach wie vor aktuelle Vorhaben hat man nun eine interessante neue Kampagne gestartet.

In der neuen Kampagne unter dem Titel #BestPhonesForever, natürlich angelehnt an BestFriendsForever, hat man erst einmal fünf Videos veröffentlicht. Diese zeigen stets die gleiche Szenerie in unterschiedlichen Settings: Das iPhone und ein aktuelles Pixel-Smartphone unterhalten sich mit ihren jeweiligen Assistant-Stimmen. Die Konversationen sind stets freundlich und respektvoll, unterstreichen aber dennoch die (im Direktvergleich) Schwächen des iPhone. Mehr noch: Das iPhone selbst kommt stets auf die eigenen Schwächen zu sprechen.

















Die Thematik dreht sich hauptsächlich darum, dass das iPhone bereits den Zenit erreicht hat und keine Innovationen mehr bietet, während die Pixel-Smartphones Jahr für Jahr immer weiter nachlegen. Dass das iPhone bereits doppelt so lang wie die Pixel-Smartphones am Markt ist, wird somit eher kritisch hervorgehoben. Das iPhone macht einen etwas depressiven Eindruck, wenn man das so nennen mag und bewundert das Pixel regelrecht für dessen Kamerastärken, Software-Features, der KI und der langen Akkulaufzeit. Das iPhone sagt, dass das Pixel so viele Dinge kann, die es selbst wohl niemals können wird. Und nur einen Moment später fällt das iPhone wegen eines leeren Akkus um…

Ich denke, dass diese Form von Werbung ihr Ziel nicht verfehlen wird. Denn die Botschaften bleiben hängen, ohne dass Google selbst das iPhone schlecht gemacht hätte, denn das tut es in den Spots schon von ganz allein. Natürlich sind diese vergleichenden Werbespots immer leicht übertrieben, aber faktisch sind sie korrekt. Über den in zwei Videos vorkommenden Akku-Spott kann man sicherlich streiten.