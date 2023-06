Android: Googles ‚Mein Gerät finden‘-Netzwerk erhält ein neues Logo – Vorbereitung für Neustart läuft

Google wird dem Mein Gerät finden-Netzwerk in Kürze den großen Neustart mit vielen zusätzlichen Möglichkeiten und den Ausbau zum globalen Gerätenetzwerk spendieren. Jetzt steckt man offenbar in den letzten Schritten der Vorbereitung, denn in diesen Tagen erhält die App ein neues Logo, das sich vollständig von der alten Variante unterscheidet und den globalen sowie Geräte-übergreifenden Faktor betont.



Google betreibt schon seit vielen Jahren das ‚Mein Gerät finden‘-Netzwerk, mit dem sich Android-Smartphones und einige andere Geräte aufspüren lassen. Das Produkt wurde nur sehr mäßig ausgebaut, sodass man mit einem sehr großen Update den völligen Neustart wagen will, der ein globales Gerätenetzwerk mitbringen soll. Offiziell angekündigt wurde das Produkt bereits Anfang Mai, der Start soll nach offiziellen Angaben „in diesem Sommer“ erfolgen. Jetzt bereitet man diesen durch einen Logowechsel vor.

Links seht ihr das seit vielen Jahren genutzte Logo und rechts das neue Logo der Android-App. Sowohl die Darstellung als auch die Farben sind völlig verändert, sodass man dem Neustart gerecht wird. Statt einem Smartphone und einem Google Maps-ähnlichen Marker gibt es jetzt eine Radar-ähnliche Darstellung in den bekannten Google-Farben. Wer die App-Bedeutung kennt, wird das sehr schnell erkennen, selbsterklärend ist es ohne Vorkenntnisse meiner Meinung nach aber nicht.

Das neue Logo ist nur der erste Schritt und es ist zu erwarten, dass man das Netzwerk im Laufe des Juli oder August starten wird. Schon vor knapp zwei Wochen hatte man versehentlich den Start angekündigt, dies dann aber recht schnell wieder zurückgezogen.

» Android: Wie wird das Wetter? Googles neue Wetter-App startet Nowcast mit minütlichen Prognosen (US-only)

» Pixel 8 Wallpaper: Hier gibt es die Hintergrundbilder der kommenden Google-Smartphones zum Download

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 16.06.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!