Pixel Tablet: So könnt ihr den Smart Display-Modus ohne Ladedock nutzen – Screensaver ohne Googles Standfuß

Mit dem kürzlich gestarteten Pixel Tablet will Google in die nächste Tablet-Generation starten, die sich in der ersten Ausgabe vor allem durch die Zweitnutzung als Smart Display auszeichnet. Doch leider hat das Pixel Tablet genau an dieser Stelle aufgrund des schwachen Dock ein Defizit, das sich kaum ausgleichen lässt. Wir zeigen euch, wie ihr den Hub-Modus auch ohne das Ladedock nutzen könnt.



Das Pixel Tablet soll sich durch die Zweitnutzung als Smart Display von der Konkurrenz abheben und tatsächlich scheint es eine sehr gute Idee zu sein, diese beiden bisher getrennten Produktgruppen zusammenzuführen. Zu diesem Zweck hat Google den Ladedock mit Lautsprecher geschaffen, der als Standfuß für das Display dient und dieses in den Hub Mode versetzt. Das funktioniert und viele Nutzer dürften damit auch zufrieden sein.

Das Problem ist allerdings, dass der Standfuß die Schwachstelle des Tablets ist und kaum einen echten Mehrwert bietet – vor allem nicht für den Preis von stolzen 149 Euro. Jeder Pixel Tablet-Käufer erhält einen Standfuß im Paket, weitere lassen sich nachkaufen, um das Gerät in mehreren Räumen als Smart Display nutzen zu können. Wer letztes möchte und erstes scheut – was verständlich wäre – kann sich auch mit anderen Lösungen behelfen.

Denn Tablet-Ständer gibt es wie Sand am Meer und diese bieten nicht nur zusätzlichen Komfort, sondern sind auch deutlich günstiger als Googles Lösung. Zwar ohne Lautsprecher und in den meisten Fällen mit einer etwas weniger komfortablen Lademöglichkeit, aber hauptsächlich geht es darum, dass das Gerät in den Smart Display-Modus wechselt. Tatsächlich ist dafür der Pixel Tablet-Dock gar nicht notwendig, denn der Hub-Modus lässt sich auch unabhängig davon aufrufen, wenn das Gerät geladen wird.









So lässt sich der Hub Mode beim Aufladen aktivieren

Öffnet die Einstellungen des Pixel Tablet Wechselt in den Bereich „Hub-Modus“ Wählt die Kategorie „Bildschirmschoner“ und dessen Einstellungen Öffnet nun den Punkt „Ausführen wenn…“ Wählt dort die Einstellung „beim Aufladen“ aus Das war alles, die neue Option sollte nun aktiv sein

Ihr könnt einfach festlegen, dass das Tablet beim Ladevorgang in den Hub Modus wechselt. Standardmäßig wird dieser Modus nur dann aktiv, wenn das Gerät auf dem Google-Dock liegt. Diese Einstellung wechselt ihr einfach auf die Option, den Modus beim Ladevorgang und ohne Dock auszuführen. Der Modus unterscheidet sich nicht von dem, der in Kombination mit dem Pixel Tablet Dock verwendet wird.

Vielleicht ist das für den einen oder anderen Nutzer eine gute Alternative zum teuren Google-Dock. Wer schon längere Zeit auf Tablets setzt, hat einen solchen Halter vielleicht auch schon zu Hause und kann sich damit behelfen. Probiert das einfach einmal aus.

