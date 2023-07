Android 14: Das ist das neue Versionen-Easteregg – mit einem Raumschiff ferne Planeten entdecken (Video)

Google hat vor wenigen Tagen die Android 14 Beta 4 veröffentlicht, die neben einer Reihe von funktionellen und visuellen Neuerungen auch erstmals das diesjährige Versionen-Easteregg mit an Bord hat. Wenig überraschend bezieht sich das Easteregg auf den Weltraum und besteht in diesem Jahr endlich mal wieder aus einem Spiel, mit dem man sich längere Zeit beschäftigen und den endlosen Raum erkunden kann.



Praktisch alle Android-Versionen verfügen über ein Versionen-Easteregg, das sich auf immer gleichem Wege erreichen lässt und Bezug auf das Maskottchen oder die offizielle Bezeichnung nimmt. Unvergessen ist der damalige Flappy Bird-Klon und mit Android 14 legt man endlich mal wieder mit einem Spiel nach, das die Nutzer nicht nur kurz begeistern, sondern bei Langeweile auch etwas länger fesseln kann. Als Nutzer steuert man ein Raumschiff durch den endlosen Weltraum.

Das Spiel ist in einer mehr als simplen Grafik gehalten, die schon vor drei Jahrzehnten nicht mehr begeistert hätte, aber für den Umfang des Spiels vollkommen ausreicht. Wir sehen das Raumschiff umgeben von einem Kreis, der die Beschleunigung zeigt. Gesteuert und beschleunigt wird per Touch und Swipe. In der linken unteren Ecke gibt es die eigenen Koordinaten zu sehen und links oben die Informationen zum nächstgelegenen Planeten. Zu Beginn ist der nächstgelegene Planet Tiramisu, die interne Versionenbezeichnung von Android 13.

Das Spiel scheint kein echtes Ziel zu haben, aber es gibt dennoch etwas zu entdecken. Beschäftigt man sich ein wenig mit den Koordinaten, kann man Planeten erreichen. Steuert ihr zur Koordinate 0,0 seid ihr bei der Sonne bzw. dem zentralen Stern. Allerdings prallt ihr nur ab oder könnt an dieser Stelle stehenbleiben. Auf den folgenden Screenshots sowie im Video könnt ihr das Spiel im Einsatz sehen.









Wer schon jetzt zocken möchte, benötigt die Android 14 Beta 4. Ihr erreicht das Easteregg auf dem üblichen Wege, so wie in jeder Android-Version: Öffnet die Einstellungen und wechselt in den Info-Bereich mit den Versionen-Details. Tippt dann 3x schnell auf die Android-Version und haltet das anschließend gezeigte Logo gedrückt.

[9to5Google]