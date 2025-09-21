Google Play Store Aktion: Diese 40 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
play 

Im Google Play Store gibt es am Sonntag viele vorübergehend kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute zeigen wir euch die Google-Garage in Streetview, spekulieren über die Pixel-Bevorzugung in Android und berichten über das Comeback von Google Desktop. Schaut euch auch die Gemini Nano Banana Beispiel an.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 20.09.2025

Apps
Clear Wave - Water Eject Pro
Clear Wave - Water Eject Pro
Download QR-Code
Clear Wave - Water Eject Pro
Entwickler: Appchi
Preis: Kostenlos
Shortcut Maker - App Shortcuts
Shortcut Maker - App Shortcuts
Download QR-Code
Shortcut Maker - App Shortcuts
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Stroop Effect Test
Stroop Effect Test
Download QR-Code
Stroop Effect Test
Entwickler: Metatrans Apps
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Dash Digital: Watch face
Dash Digital: Watch face
Download QR-Code
Dash Digital: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Athlete 1 Watch face
Athlete 1 Watch face
Download QR-Code
Athlete 1 Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Analog Classic 21 Wear OS 4+
Analog Classic 21 Wear OS 4+
Download QR-Code
Analog Classic 21 Wear OS 4+
Entwickler: OQ Watchfaces
Preis: Kostenlos
Palm Silhouette – Zifferblatt
Palm Silhouette – Zifferblatt
Download QR-Code
Palm Silhouette – Zifferblatt
Entwickler: Time Design
Preis: Kostenlos

Spiele
Avalar: Raid of Shadow Premium
Avalar: Raid of Shadow Premium
Download QR-Code
Avalar: Raid of Shadow Premium
Entwickler: Enigma Publishing Limited
Preis: Kostenlos
Gravity Force
Gravity Force
Download QR-Code
Gravity Force
Entwickler: Metatrans Apps
Preis: Kostenlos
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Download QR-Code
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Entwickler: Cat Lab
Preis: Kostenlos
Defense Zone 3 Ultra HD
Defense Zone 3 Ultra HD
Download QR-Code
Defense Zone 3 Ultra HD
Entwickler: HC GLOBAL DISTRIBUTION LIMITED
Preis: Kostenlos
Stickman Legends: Kampf-spiele
Stickman Legends: Kampf-spiele
Download QR-Code
Stickman Legends: Kampf-spiele
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Space Shooter: Galaxy Attack
Space Shooter: Galaxy Attack
Download QR-Code
Space Shooter: Galaxy Attack
Entwickler: 1SOFT
Preis: Kostenlos
[VIP] Missile Dude RPG : idle
[VIP] Missile Dude RPG : idle
Download QR-Code
[VIP] Missile Dude RPG : idle
Entwickler: Artifact Games
Preis: Kostenlos
Dungeon Shooter : Dark Temple
Dungeon Shooter : Dark Temple
Download QR-Code
Dungeon Shooter : Dark Temple
Entwickler: IMCrazy
Preis: Kostenlos
Warriors' Market Mayhem VIP :
Warriors' Market Mayhem VIP :
Download QR-Code
Warriors' Market Mayhem VIP :
Entwickler: Cat Lab
Preis: Kostenlos
Zombie Age 2 Premium: Shooter
Zombie Age 2 Premium: Shooter
Download QR-Code
Zombie Age 2 Premium: Shooter
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Kids to Grandmasters Chess
Kids to Grandmasters Chess
Download QR-Code
Kids to Grandmasters Chess
Entwickler: Metatrans Apps
Preis: Kostenlos
Bagatur Schach-Engine
Bagatur Schach-Engine
Download QR-Code
Bagatur Schach-Engine
Entwickler: Metatrans Apps
Preis: Kostenlos
Chess Position Scanner
Chess Position Scanner
Download QR-Code
Chess Position Scanner
Entwickler: Metatrans Apps
Preis: Kostenlos
Tech Quiz Master - Quiz Games
Tech Quiz Master - Quiz Games
Download QR-Code
Tech Quiz Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Water Sort - Color Puzzle Pro
Water Sort - Color Puzzle Pro
Download QR-Code
Water Sort - Color Puzzle Pro
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
Jewels Charm: Match 3 Game Pro
Jewels Charm: Match 3 Game Pro
Download QR-Code
Jewels Charm: Match 3 Game Pro
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
Non-Stop-Ballons-Shooter
Non-Stop-Ballons-Shooter
Download QR-Code
Non-Stop-Ballons-Shooter
Entwickler: Metatrans Apps
Preis: Kostenlos
Mathe aus dem Kindergarten
Mathe aus dem Kindergarten
Download QR-Code
Mathe aus dem Kindergarten
Entwickler: Metatrans Apps
Preis: Kostenlos

Icon Packs
Red Carpet - Icon Pack
Red Carpet - Icon Pack
Download QR-Code
Red Carpet - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Iris Light Flat 3D Icon Pack
Iris Light Flat 3D Icon Pack
Download QR-Code
Iris Light Flat 3D Icon Pack
Entwickler: Creativepixels
Preis: Kostenlos
LineBula Black - Icon Pack
LineBula Black - Icon Pack
Download QR-Code
LineBula Black - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Toska - Turqoise icon pack
Toska - Turqoise icon pack
Download QR-Code
Toska - Turqoise icon pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Pinkdiant - Icon Pack
Pinkdiant - Icon Pack
Download QR-Code
Pinkdiant - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Strawberry - Pink Icon Pack
Strawberry - Pink Icon Pack
Download QR-Code
Strawberry - Pink Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

