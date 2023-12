Android: Hammer-Urteil gegen Google – der Play Store bildet ein illegales Monopol; Apple App Store nicht

Google und Epic (Fortnite) stehen sich seit längerer Zeit im Gerichtssaal gegenüber und streiten um einen möglichen Wettbewerbsmissbrauch durch Google Play. Epic hat sowohl Apple als auch Google wegen ihrer App Stores und dessen Gebühren verklagt und damit viele offene Türen eingerannt. Doch während Apple freigesprochen wurde, hat Google nun ein knallhartes Urteil kassiert: Der Play Store und dessen Bezahlsystem bilden ein illegales Monopol.



Wir haben hier im Blog schon häufiger über Epic vs. Google berichtet, doch dass das Verfahren SO zu einem vorläufigen Ende kommt, hätte wohl kaum einer gedacht. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass der Google Play Store unter Android ein illegales Monopol darstellt – das gilt sowohl für die Verbreitung von Apps als auch das Bezahlsystem. Entschieden wurde von einer Jury und bisher gibt es noch keine offizielle Urteilsbegründung oder Auflagen. Google hat bereits angekündigt, gegen das Urteil in Revision zu gehen.

Google hat ein Monopol, Apple aber nicht

Erst vor wenigen Monaten ging das Verfahren gegen Apple mit einem Freispruch des iPhone-Herstellers zu Ende. Während bei Googles Verfahren eine Jury entschied, war das bei Apple nicht der Fall. Und damit haben wir nun das Ergebnis, dass der Apple App Store auf dem iPhone kein Monopol bildet – obwohl keine Alternative zugelassen wird – und Google mit dem Play Store unter Android hingegen schon. Obwohl es unter Android Alternativen gibt. Das muss man nicht verstehen…

Viele juristisch bewandertere Medien werden das sicherlich in den nächsten Stunden berichten, daher will ich hier gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Für Endnutzer ist viel interessanter, ob und welche Auswirkungen das auf den Google Play Store und damit das gesamte Android-Ökosystem haben wird. Wir bleiben natürlich dran.

[9to5Google]