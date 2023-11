Goldgrube Fortnite: Google plante Übernahme von Epic für mehrere Milliarden Dollar – noch vor Stadia-Start

In den letzten Wochen sickern immer wieder interessante Informationen durch, die im Zuge des Epic-Verfahrens gegen Google vor Gericht veröffentlicht werden müssen – und jetzt gibt es wieder einen recht großen Brocken. Wie aus den Unterlagen mit enthaltenen E-Mails hervorgeht, lief bei Google vor einigen Jahren ein Projekt, das ein ambitioniertes Ziel hatte: Man wollte Epic übernehmen und dafür mehrere Milliarden Dollar in die Hand nehmen.



Zwischen Epic und Google herrscht seit einigen Jahren Krieg, der sich vor allem um die Play Store-Provisionen und Fortnite für Android dreht. Doch das Ganze hätte auch anders laufen können, wenn das damalige „Project Elektra“ erfolgreich gewesen wäre. Denn im Jahr 2018 soll das Unternehmen geplant haben, groß in Epic zu investieren oder das Unternehmen gar vollständig zu übernehmen. Es war die Boomzeit von Fortnite und Epic einer der populärsten Spieleentwickler / Publisher.

Allein der Titel Fortnite hat das Unternehmen so interessant gemacht, dass man bei Google große Hoffnungen hatte, dass drei wichtige Geschäftsbereiche davon profitieren können – übrigens genau die, die ich schon vor einigen Jahren hier im Blog zur Übernahme eines großen Spieleentwicklers angesprochen hatte. Man hat sich ausgerechnet, dass YouTube deutlich mehr „Game Watch Time“ erhalten könnte, Fortnite hätte von den Amazon-Servern auf die Google Cloud-Server umziehen können und auch das Project Yeti hätte stark profitieren können. Aus dem Project Yeti ist übrigens Stadia hervorgegangen.

Die Übernahme von Epic hätte man möglicherweise zu 100 Prozent stemmen wollen und dann „viele kommerzielle Dinge tun“ können. Im Raum stand aber auch eine 20 Prozent-Beteiligung, für die man zwei Milliarden Dollar eingeplant hätte. Das gesamte Unternehmen hätte also etwa zehn Milliarden Dollar gekostet. Dass man über eine Übernahme in dieser Dimension überhaupt diskutiert, zeigt schon, dass Spiele für Google damals sehr wichtig gewesen sind.

Die damaligen E-Mails im Wortlaut

GCP (to shift 130M+ players from AWS and build an anchor tenant in games)

Fortnite is (or can be) the leading business driver for Google across:

Phil Harrisson (Stadia) I‘ve taken a stab at a high-level strategic rationale for an investment in Epic.

Antwort von Dave Sobota (Corporate Development)

As a potential alternative, Phil is proposing we consider approaching Tencent to either (a) buy Epic shares from Tencent to get more control over Epic (unclear how that helps us without a majority share) or (b) join up with Tencent to buy 100% of Epic (and then of course we do a lot of deep commercial things with Epic).

The company may be open to a second large strategic investor as a counterweight to Tencent

Tencent may not be willing to sell shares, or may seek to block another strategic investor (investor rights unknown)