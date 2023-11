YouTube: Künstliche Intelligenz sorgt für musikalische Untermalung – erster Blick auf Dream Track (Video)

Bei YouTube dreht sich schon heute vieles um die Künstliche Intelligenz und in Zukunft möchte man den Creatorn noch mehr Tools in die Hand geben, um zusätzliche Inhalte zu generieren. Jetzt gibt man interessierten Nutzern einen ersten Blick auf kommende Musik-Tools, mit denen sich Videos musikalisch unterlegen lassen sollen. Den Anfang macht das Feature Dream Track for Shorts.



Für Creator ist es oftmals gar nicht so einfach, eine passende musikalische Untermalung zu finden – falls notwendig. Denn eine falsche Wahl kann schnell zur Videosperre führen, möglicherweise hat man die Kataloge kostenloser Inhalte schon durch oder hat einfach nicht den passenden Soundtrack gefunden. An diesem Punkt könnte in Zukunft ein Tool zum Einsatz kommen, das man jetzt als Dream Track for Shorts vorgestellt hat und zuerst Nutzern von YouTube Shorts zugutekommen soll.

In Zusammenarbeit mit einigen Künstlern sowie Google Deepmind trainiert man derzeit eine KI, die automatisch Musik generieren soll. KI-Musik hatte man schon vor einigen Jahren gezeigt, doch in Zukunft soll sich das nicht mehr auf einzelne Instrumente beziehen, sondern ganze Musikstücke erschaffen. Diese sollen mit einer Länge von bis zu 30 Sekunden passend zum Videoinhalt generiert werden. Im obigen Video ist zu sehen, wie man sich das vorstellt.

