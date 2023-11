Onlinesicherheit: Das sind die 20 meistgenutzten (und schlechtesten) Passwörter der Deutschen im Jahr 2023

Viele Apps und Onlinedienste bieten den Nutzern die Möglichkeit, sich zu registrieren, einzuloggen und den Zugang mit einem Passwort zu schützen. Letztes wird allerdings von vielen Nutzern sehr unsicher gewählt, was sich immer wieder an recht unterhaltsamen Statistiken zeigt. Jetzt wurden die meistgenutzten Passwörter des Jahres 2023 veröffentlicht und es zeigt sich das altbekannte Bild. Wir zeigen euch die populärsten Passwörter der Deutschen und Österreicher.



Passwörter sind ein schwieriges Thema: Hat man sich das perfekte Passwort ausgedacht, sollte man es natürlich nicht überall verwenden. Verwendet man für jedes Konto ein anderes Passwort, kann man es sich nicht merken. Natürlich gibt es dafür simple Konzepte wie etwa den Namen des Dienstes hinten anzuhängen. Also „sicherespasswortgoogle“, „sicherespasswortfacebook“ oder „sicherespasswortnetflix“. Kann man machen, ist aber nicht unbedingt sicher.

Passwortmanager sind eine gute Lösung, doch wie die folgenden Listen des Passwortmanagers NordPass zeigen, sind auch deren Nutzer nicht unbedingt einfallsreich. Man hat eine nach Regionen filterbare Liste mit den 200 meistgenutzten Passwörtern veröffentlicht. Und damit man nicht nur schmunzeln, sondern auch was lernen, kann hat man die erwartete Dauer des automatisierten Knackens dazugeschrieben. Sehr viele Passwörter sind in unter einer Sekunde knackbar. Die „Knackzeit“ ist tatsächlich sehr interessant und scheint kaum einem Muster zu folgen, denn vermeintlich einfache Passwörter benötigen länger als andere Kombinationen. Das lässt sich aber damit begründen, dass die Brute-Force-Methoden nicht stur alle Kombinationen durchgehen, sondern viele weitere Regeln befolgen.

Schaut euch einfach einmal die Listen an und beachtet, dass ihr – wo möglich – die Bestätigung in zwei Schritten aktivieren könnt. Mit dieser könnt ihr eure Daten auch mit einem Passwort wie „123456“ weitestgehend schützen. Das ist natürlich keine Empfehlung für dieses Passwort, aber die zusätzlich Hürde ist in den allermeisten Fällen für Angreifer unüberwindbar – vor allem im großen Stil.









Die 20 beliebtesten Passwörter der Deutschen

admin 123456 zwieback 12345678 123456789 yxcvbnm password scheisspasswort 12345 niklas23 111111 Passwort Pitbull123 Hallo1234 1leila1 Password 1234567890 passwort UNKNOWN XXX123xxx

Die 10 beliebtesten Passwörter Österreich

admin isabella 123456 Gerhard13 isildur15 Isildur15 password isildur 1234 12345678

[NordPass]

