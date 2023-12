Google Chrome: Neuer Desktop-Modus auf Premium-Tablets wird zum Standard – optimiert die Darstellung

Nicht erst seit dem Pixel Tablet hat Google die großen Displays für sich entdeckt und jetzt gibt es auch bei Google Chrome im wahrsten Sinne des Wortes eine große Veränderung. Denn ab sofort wird der Browser auf größeren Tablets nicht mehr die mobile Version einer Webseite laden, sondern direkt die Desktopversion. Für Webentwickler bedeutet dies, dass sie entsprechende Optimierungen überprüfen sollten.



Sind Tablets eher dem Smartphone oder eher dem Desktop zuzuordnen? Diese Frage kann wohl am ehesten auf Basis der Displaygröße beantwortet werden und mit den immer größeren Displays wechselt man jetzt auch bei Google Chrome die Standardeinstellung. Ab sofort ist für Premium-Tablets der Desktopmodus standardmäßig aktiviert. Zwar liegt es am Ende im Ermessen der Webseite, welche Version ausgeliefert wird, doch die meisten Webseiten dürften durch diesen Modus in der Desktopvariante dargestellt werden.

Der Umschalter steht schon seit vielen Jahren in Google Chrome zur Verfügung. Während also Smartphone-Nutzer optional auf Desktop wechseln können, können nun Tablet-Nutzer optional auf die mobile Version wechseln. Rein technisch ändert sich nichts, doch weil die Standardeinstellung bei den allermeisten Nutzern greifen dürfte, ist es eben doch ein großer Wechsel. Sowohl für die Tablet-Nutzer, deren Surfsession jetzt vielleicht ein wenig anders aussieht und natürlich auch für Webmaster.

Wer sich nun fragt, was Premium-Tablets sind: Google sieht darin alle Tablets mit mindestens 8 Gigabyte RAM sowie ein Display mit mindestens 10 Zoll.

[Google Chrome Blog]