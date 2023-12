Pixel vs iPhone: Die Smartphones werden beste Freunde – Google bringt sehenswerte XMAS-Spots (Videos)

Google darf sich mit den Pixel-Smartphones schon seit längerer Zeit über steigende Verkaufszahlen freuen, ist aber noch meilenweit vom großen Konkurrenten (Vorbild?) Apple entfernt. Mit einer vor einigen Monaten gestarteten Serie von Werbespots nimmt man den vermeintlichen Hauptgegner Apple iPhone auf die Schippe – und das auf eine solch nette Art, dass es zuerst kurios wirkt: Das iPhone und das Pixel-Smartphone werden #BestPhonesForever. Jetzt legt man mit drei weiteren iPhone-Roastings nach.



Faktisch konkurrieren Googles Pixel-Smartphones mit der befreundeten Android-Konkurrenz, doch tatsächlich hat man einen ganz anderen Gegner im Visier, dem man gerne Marktanteile abnehmen und damit nicht nur die Pixel-Marke, sondern auch das Android-Ökosystem stärken will: Apple. Google orientiert sich in vielen Bereichen rund um die Pixel-Smartphones am iPhone und hat die populären Apple-Smartphones in puncto Funktionsumfang an einigen Stellen überholt. Nicht getriggert fühlen, natürlich gibt es auch Bereiche, in denen das iPhone besser ist.

Schon vor einigen Jahren hat Google mit der Phone X-Kampagne die iPhone-Nutzer direkt angesprochen und diese vom Wechsel überzeugen wollen. In der aktuellen Kampagne unter dem Titel #BestPhonesForever, natürlich angelehnt an BestFriendsForever, hatte man schon im September einige sehenswerte Spots veröffentlicht, die stets das gleiche Setting zeigen: Das iPhone und ein aktuelles Pixel-Smartphone unterhalten sich mit ihren jeweiligen Assistant-Stimmen. Die Konversationen sind stets freundlich und respektvoll, unterstreichen aber dennoch die (im Direktvergleich) Schwächen des iPhone. Mehr noch: Das iPhone selbst kommt stets auf die eigenen Schwächen zu sprechen.

Kurz vor Weihnachten legt man mit drei weiteren Spots nach, die die vermeintlichen Schwächen des iPhones unterstreichen. Das iPhone ist neidisch auf die Pixel Feature Drops, die Künstliche Intelligenz und auch auf den zunehmenden Erfolg der Pixel-Smartphones. Erneut drei sehenswerte Spots, die ihr euch hier anschauen könnt.









Viele weitere Spots findet ihr in diesem Artikel.