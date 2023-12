Google Support: Neuer KI-ChatBot startet – soll Nutzern bei Fragen und Problemen automatisiert weiterhelfen

Google betreibt ein recht umfangreiches Support-Center, das als erste Anlaufstelle für Fragen und Probleme rund um die Google-Produkte dient und je nach Kategorie unterschiedlich aufgebaut ist. Jetzt führt man erstmals auch an dieser Stelle einen neuen KI-ChatBot ein, der den Nutzern dabei helfen soll, Probleme zu lösen und Fragen zu beantworten. Zu viel solltet ihr euch davon allerdings derzeit nicht erhoffen.



Das Google Support-Center besteht aus offiziellen Anleitungen, Problemlösern, Dokumentationen und zum Teil Produktforen, in denen sich Nutzer in moderierter Form gegenseitig helfen können. Ziel ist es, wie bei fast allen Unternehmen, dass sich die Nutzer/Kunden selbst helfen und den echten Support (sofern dieser existiert) nicht belasten. Jetzt führt man eine weitere Ebene ein und bietet in der Seitenleiste einiger Produkte einen KI-ChatBot, der bei den wichtigsten Themen helfen soll.

Leider scheint sich das Support-Team für diesen ChatBot nicht an das Bard- oder Gemini-Team gewandt zu haben. Denn es lassen sich in den allermeisten Fälle nur vorgefertigte Anfragen auswählen und keine eigenen Fragen formulieren. Nach jeder Frage wird man auf einen Support-Artikel verwiesen oder dieser wird zitiert. Viel mehr als eine Frage-Antwort-Maschine ist das nicht. Es handelt sich aber noch um einen Testlauf, der nur bei wenigen Produkten durchgeführt wird. Testen könnt ihr es etwa beim Play Points-Support in englischer Sprache.

Ein solcher ChatBot hätte in Supportfragen sicherlich großes Potenzial, wenn nicht nur die offiziellen Quellen zitiert würden, sondern auch Lösungen aus den Produktforen vorgeschlagen würden. Aber vielleicht kommt das noch. Gerade bei den aktuellen KI-Bemühungen sollte Google so etwas nicht als Nebenbei-Projekt abtun – wie es derzeit wirkt – sondern eine ernsthafte Hilfestellung bieten.

