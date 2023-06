Google Workspace: Die neue Ära beginnt – Google startet Rollout der ersten KI-Funktionen (Screenshots)

Vor knapp einem Monat wurde die neue Ära für Google Workspace angekündigt und jetzt beginnt man damit, die ersten gezeigten Features für Nutzer auszurollen. Allen Nutzern mit freigeschaltetem KI-Zugang steht nun die Möglichkeit zur Verfügung, automatisch generierte Grafiken in Google Slides zu integrieren und es gibt Verbesserungen für die Schreibhilfen bei Google Docs und GMail.



Die neue Ära von Google Workspace besteht darin, dass die Künstliche Intelligenz in allen Apps zu finden ist und den Nutzern dabei hilft, Inhalte zu erstellen. Was das alles umfasst, haben wir euch in diesem Artikel aufgelistet und jetzt beginnt man mit dem erweiterten Rollout. Alle Nutzer, die diese Funktionen bereits über die Google Workspace Labs freischalten konnten, werden diese im Laufe der nächsten Tage erhalten. Ihr findet die Workspace Labs unter diesem Link.

Google Slides KI-generierte Grafiken

Das automatische Erstellen von Grafiken ist ein wichtiger Bestandteil der Künstlichen Intelligenz in Google Workspace. Zuerst will man diese Möglichkeit zur Präsentationsplattform Google Slides bringen und nun beginnt der Rollout. Im obigen Tweet-Video könnt ihr sehen, wie das Ganze funktioniert. Nach Eingabe einer kurzen Bildbeschreibung und der Auswahl eines Stils erstellt die KI innerhalb einiger Sekunden eine Reihe von möglichen Grafiken. Standardmäßig werden sechs bis acht Grafiken erstellt, man kann auf Wunsch noch mehr anfordern.









Automatische GMail-Mails

GMail kann nach Eingabe einiger Stichwörter oder einer sehr kurzen Inhaltsangabe ganze E-Mails verfassen. Mit dem Update verbessert man dieses Feature und ermöglicht es den Algorithmen, auf einige Metadaten zuzugreifen. So kann das Datum, der Empfänger oder sogar der Wetterbericht integriert werden.

Chips-Lückentext in Google Docs

Bei Google Docs sind die erstellten Texte noch umfangreicher, sodass sich manch einer vielleicht noch nicht einmal die Mühe macht, diese vollständig zu lesen. Gerade am Beispiel einer Bewerbung sollte man das vielleicht überdenken, falls man ernsthaftes Interesse am Job hat, aber dennoch kommt eine praktische Neuerung: Die vom Nutzer zu ergänzenden oder vielleicht anzupassenden Inhalte werden hervorgehoben.

