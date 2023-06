Apple WWDC 2023 Livestream: YouTube überträgt die Keynote des Entwickler-Events ab 19:00 Uhr Live (Video)

Heute Abend start die Entwicklerkonferenz Apple WWDC 2023 und wird wieder die volle Aufmerksamkeit der Tech-Welt auf sich ziehen – in diesem Jahr vielleicht noch mehr als zuvor. Apple-Events sind auch heute noch das jeweilige Tagesthema Nummer 1, doch in diesem Jahr überschlagen sich die Ankündigungen und Erwartungen, denn es werden nicht nur Updates und Upgrades, sondern auch neue Produkte erwartet. Wer heute Abend Live mit dabei sein will, kann die WWDC-Keynote mit Tim Cook ab 19:00 im Livestream bei YouTube verfolgen.



Heute Abend startet die Apple WWDC 2023-Entwicklerkonferenz, eine der ältesten Konferenzen dieser Art. Die World Wide Developer Conference wird schon seit Tagen in den Medien als die längste und vielleicht wichtigste Konferenz seit vielen Jahren hochgeschrieben – die Erwartungen sind hoch. Zwar ist Apple nicht so sehr von Leaks betroffen wie einige andere Unternehmen, aber dennoch gibt es schon recht klare Vorstellungen davon, was Apple zeigen wird.

Natürlich wird es Neuerungen rund um iOS, MacOS, watchOS oder auch iPadOS geben, die für Apple-Nutzer sehr interessant sein werden. Viel wichtiger könnte aber eine Produktvorstellung sein, die ganz konkret erwartet wird: Apple soll wohl ein Mixed Reality-Headset zeigen und damit erstmals seit längerer Zeit in einen neuen Markt einsteigen. Weil VR trotz allem noch nicht den endgültigen Durchbruch geschafft hat und auch die AR noch auf DIE Killer-Anwendung wartet, könnte der Apple-Einstieg eine große Chance sein. Wird man den Markt anschieben können?

Die Apple WWDC Keynote beginnt um 19:00 Uhr deutscher Zeit und kann auf den verschiedensten Plattformen angesehen werden, wobei YouTube wohl die beste Lösung ist, um mit jedem Gerät und jeder Plattform dabei zu sein. Der bereits eingerichtete Stream trägt die Bezeichnung „WWDC 2023 — June 5 | Apple“ und streicht damit das „Special Keynote“ der letzten beiden Jahre.









Livestream der Apple WWDC Keynote bei YouTube

Sollte es etwas Google-relevantes während des Livestreams bzw. auf dem Event geben, was ich eher ausschließen würde, werdet ihr es natürlich hier im Blog erfahren. Interessant wird aber auch sein, ob und wie Google auf das Apple-Event reagieren wird. In den meisten Fällen gibt es während der Events großer Konkurrenten immer wieder kleine Störfeuer-Ankündigungen, mit denen man etwas Aufmerksamkeit auf sich selbst lenken möchte. Sicher ist jedenfalls ein aktuelles Pixel Feature Drop mit neuen Funktionen.

Als Microsoft vor einigen Tagen seine Entwicklerkonferenz abhielt und Neues für Android auf dem Desktop ankündigte, hatte Google parallel ebenfalls Play Games für den Desktop angekündigt. Eine heutige Antwort auf das mögliche Apple-Headset ist allerdings nicht zu erwarten, denn in puncto VR und AR hat Google abseits vom neuen Pixel Glass, das mutmaßlich noch ein gutes Jahr entfernt ist, nicht viel in der Pipeline.

