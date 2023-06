Pixel Watch: Googles Smartwatch zerfällt – einige Nutzer berichten von abgelösten Rückseiten (Foto)

Google ist vor einigen Monaten mit der Pixel Watch in den Smartwatch-Markt eingestiegen und dürfte schon in diesem Herbst mit einer zweiten Generation nachlegen. Doch bis es soweit ist, muss man möglicherweise noch ein Qualitätsproblem aus dem Weg räumen, das sich in den letzten Wochen bei einigen Nutzern gezeigt hat: Nutzer melden, dass sich die Rückseite der Smartwatch gelöst hat, weil der Kleber versagt.



Die erste Generation der Pixel Watch konnte zwar nicht ganz so gute Kritiken einstecken und Verkaufszahlen erzielen, aber qualitativ hat Google ein gutes Produkt abgeliefert – was bei einer ersten Generation nicht immer selbstverständlich ist. Dennoch gibt es in diesen Tagen vermehrt Berichte von Nutzern, laut denen der Kleber nicht mehr durchhält, der den Deckel auf der Rückseite der Smartwatch halten soll. Auf folgendem beispielhaft ausgewählten Bild könnt ihr sehen, dass sich der Deckel ohne sichtbare Beschädigung gelöst hat. Abgesehen vom nicht mehr haftenden Kleber. Am häufigsten ist es wohl beim Herausnehmen aus dem Lade-Case passiert.

Das könnte natürlich mit den wärmeren Temperaturen und dem Schwitzen der Nutzer in Zusammenhang stehen, aber Berichte sind auch schon in den Monaten zuvor aufgetaucht (vielleicht bei sportlichen Nutzern?) Natürlich muss die Smartwatch das aushalten, gerade im Hinblick auf die aktuell gebotenen und kommenden Fitnesstracker-Funktionen. Die meisten betroffenen Nutzer haben wohl Glück und erhalten von Google eine neue Smartwatch, einigen anderen soll man aber wohl eine 300 Dollar-Reparatur angeboten haben, was angesichts des Verkaufspreises der Uhr vermutlich niemand angenommen hat.

Das Problem scheint nicht weit verbreitet zu sein, ist aber dennoch erwähnenswert und etwas, das man im Auge behalten sollte.

