Pixel Watch 2: Google setzt wohl auf Fitbit-Sensoren – neue Smartwatch soll der Fitbit Sense 2 ähneln (Leak)

Google soll schon in diesem Jahr mit einer Pixel Watch 2 nachlegen, über die nach Zweifeln in den letzten Wochen mittlerweile immer mehr Informationen bekannt werden. Jetzt verrät uns ein neuer Leak, dass man sich auf die Stärken der Google-Tochter Fitbit konzentrieren und zwei neue Sensoren in der Smartwatch verbauen möchte. Mit diesen sollen umfangreichere Auswertungen ermöglicht werden.



Erst gestern wurde bekannt, dass die Pixel Watch 2 den SoC wechselt und längere Akkulaufzeiten ermöglichen soll, aber das ist längst nicht der einzige Bereich, in dem der Nachfolger der ersten Generation nachlegen soll: Fitbit soll bei der Pixel Watch 2 auch abseits der vorinstallierten App und dem temporären Gratis-Abo eine Rolle spielen. Ein Leak verrät uns, dass die verbauten Sensoren der Fitbit Sense 2 sehr ähnlich sein sollen.

Dabei geht es um einen Hauttemperatursensor, der ständig die Temperatur der Haut unter der Smartwatch messen soll und dadurch unter anderem erhöhten Stress erfassen kann. Begleitet wird dieser von einem „electrodermal activity sensor“, der die elektrische Leitfähigkeit der Haut messen soll. Andere Fitbit-Smartwatches haben diese Werte durch die Kombination alternativer Sensoren erfasst, doch erst mit einem eigenständigen Sensor werden die Werte präzise und sind somit zur detaillierten Auswertung zu gebrauchen.

Es ist nicht überraschend, dass man auf die Stärken der Tochter Fitbit setzt, denn für solche Dinge hat man sie schließlich für über zwei Milliarden Dollar übernommen. Wenn man sich allerdings die Preislisten solcher Sensoren ansieht, könnte man sich über den ohnehin schon sehr hohen Verkaufspreis der Smartwatch sorgen…

» Pixel Watch 2: Googles neue Smartwatch soll deutlich mehr Akkulaufzeit bieten – Leak verrät erste Details

» Pixel 8: Googles neues Smartphone kabellos aufladen – neuer Leak verrät Spezifikationen und Qi-Standard

Letzte Aktualisierung am 12.05.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[9to5Google]